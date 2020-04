Chivorchian spune ca Becali a fost salvatorul Stelei: "Daca Gigi n-ar fi preluat sectia de fotbal, probabil ar fi disparut. Ar fi fost mai rau ca la Dinamo"

Fostul secretar general de la FRF crede ca Becali a salvat fotbalul la Steaua.

Gheorghe Chivorchian a vorbit, in direct la PRO X, despre situatia in care se afla Dinamo, dar si despre disputa dintre CSA Steaua, clubul Armatei, si FCSB. Chivorchian crede ca daca CSA vrea sa ajunga in Liga 1, trebuie sa gaseasca o solutie, asa cum a fost atunci cand Becali a preluat sectia de fotbal la inceputul anilor 2000.

"CSA Steaua nu poate sa evolueze in prima liga. S-a vorbit de acel paragraf impus de UEFA, nu poti sa evoluezi in prima liga daca esti echipa departamentala. Stadionul este al statului, nu al Armatei. Opiniea mea este ca acest club al Armatei, daca va ajunge la sansa sa faca pasul in prima liga, va trebui sa gasesca o varianta, asa cum a gasit-o Becali cand a preluat clubul. Asta a insemnat atunci salvarea fotbalului la Steaua.

Daca Becali n-ar fi preluat sectia de fotbal, probabil ca ar fi disparut. Intamplator, un an si ceva am fost si eu component al echipei Steaua si pot sa vorbesc in calitate de fost jucator al echipei: daca Gigi n-ar fi preluat fotbalul, probabil ca eram in situatia in care se afla acum clubul Dinamo sau chiat mai delicata", a spus Chivorchian, la PRO X.

De asemenea, fostul conducator din fotbal lauda initiativa suporterilor dinamovisti de a aduna fonduri pentru salvarea echipei, insa nu crede ca vor reusi fara un investitor.

"Este de apreciat gestul suporterilor, l-au facut si acum 2 luni de zile. Un asemenea gest au incercat sa faca si suporterii lui Poli Timisoara. Daca se va ramane doar la dorinta suporterilor, Dinamo, din punctul asta de vedere, poate sa dispara. Mi-e greu sa vad pe cineva dispus sa vina sa investeasca, la ce datorii sunt, sa ia in calcul investitiile din sezonul viitor. Trebuie sa ai si profi, nu poti sa cheltui in fiecare an", a a explicat Chivorchian.