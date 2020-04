Gigi Becali poate da lovitura cu 'perlele' sale! Coman si Mbappe intra in acelasi top! Man, la egalitate cu 'bijuteria' Barcelonei, Ansu Fati

Florinel Coman si Dennis Man sunt jucatorii in care Gigi Becali isi pune cele mai mari sperante la capitolul transferuri.

'Perlele' lui Gigi Becali, Dennis Man si Florinel Coman intra in top 35 al fotbalistilor U21 pe baza indexului InStat, alaturi de nume grele din fotbalul mondial, precum Kylian Mbappe, Erling Haaland sau Ansu Fati.

Jucatorii romani au atras atentia marilor cluburi din Europa dupa campania senzationala facuta la Campionatul European U21 din 2019, acolo unde nationala de tineret a lui Mirel Radoi s-a oprit in semifinalele turneului.

Florinel Coman si Dennis Man sunt doua dintre cele mai vehiculate nume la capitolul oferte din strainatate, avand numeroase echipe importante pe urmele lor. Cei doi au fost inclusi in primii 25 de jucatori U21 in indexul InStat, unde Coman se afla pe locul 9, in topul condus detasat de Kylian Mbappe, iar Dennis Man ocupa locul 24, le egalitate cu copilul-minune al Barcelonei, Ansu Fati.

Topul atacantilor U21 pe baza indexului InStat:

1. Kylian Mbappe, PSG – index 384 (18 goluri / 7 pase decisive in 20 de meciuri)

2. Jadon Sancho, Borussia Dortmund – index 346 (14 goluri / 16 pase decisive in 23 de meciuri)

3. Erling Haaland, Borussia Dortmund – index 316 (9 goluri / 2 pase decisive in 8 meciuri)

4. Calvin Stengs, AZ Alkmaar – index 310 (5 goluri / 8 pase decisive in 25 de meciuri)

5. Donyell Malen, PSV Eindhoven – index 307 (11 goluri / 5 pase decisive in 14 meciuri)

6. Christian Pulisic, Chelsea, index 304 (5 goluri / 2 pase decisive in 16 meciuri)

7. Odsonne Edouard, Celtic, index 301 (21 de goluri / 12 pase decisive in 27 de meciuri)

8. Kamil Jozwiak, Lech Poznan, index 300 (6 goluri / 3 pase decisive in 25 de meciuri)

9. Florinel Coman, FCSB, index 299 (11 goluri / 9 pase decisive in 25 de meciuri)

10. Luis Sinisterra, Feyenoord, index 299 (5 goluri / 6 pase decisive in 21 de meciuri)

11. Callum Hudson-Odoi, Chelsea, index 297 (1 gol / 4 pase decisive in 17 meciuri)

12. Grady Diangana, West Brom, index 297 (5 goluri / 6 pase decisive in 21 de meciuri)

13. Ismaila Sarr, Watford, index 296 (5 goluri / 4 pase decisive in 19 meciuri)

14. Jonas Wind, FC Copenhaga, index 295 (5 goluri / 2 pase decisive in 6 meciuri)

15. Moussa Diaby, Bayer Leverkusen, index 294 (4 goluri / 3 pase decisive in 19 meciuri)

16. Moussa Djenepo, Southampton, index 289 (2 goluri / 2 pase decisive in 18 meciuri)

17. Justin Kluivert, AS Roma, index 287 (4 goluri / 2 pase decisive in 18 meciuri)

18. Mounir Chouiar, Dijon, index 287 (4 goluri / 0 pase decisive in 20 de meciuri)

19. Chidera Ejuke, Heerenveen, index 286 (9 goluri / 4 pase decisive in 25 de meciuri)

20. Magomed Suleymanov, SC Krasnodar, index 285 (4 goluri / 4 pase decisive in 20 de meciuri)

21. Mitchell van Bergen, Heerenveen, index 285 (5 goluri / 4 pase decisive in 25 de meciuri)

22. Yacine Adli, Bordeaux, index 284 (3 goluri / 3 pase decisive in 21 de meciuri)

23. Ansu Fati, Barcelona, index 283 (4 goluri / 1 pasa decisiva in 16 meciuri)

24. Dennis Man, FCSB, index 283 (6 goluri / 5 pase decisive in 18 meciuri)

25. Ferran Torres, Valencia, index 283 (4 goluri / 4 pase decisive in 25 de meciuri)