Într-un interviu acordat pentru show-ul TV 'Socialite', Patricia Rodriguez a vorbit despre situația dramatică prin care a trecut, dar și despre faptul că sora sa vitregă nu a ajutat-o atunci când i-a fost greu.

"Sunt terminată, iar sora mea nu mă ajută. Ceea ce mă doare cel mai mult este suferința copiilor mei, nu a mea. Eu pot mânca o bucată de pâină, dar copiii mei, care sunt și nepoții ei...

Câteodată am ce să le ofer de mâncare, câteodată nu. Câteodată am bani să plătesc chiria, câteodată nu. I-am cerut ajutorul Georginei. Știu că nu are nicio obligație, dar ținând cont de faptul că îi ajută și pe alții, măcar cu nepoții să fi făcut la fel", a declarat Patricia.

Cristiano Ronaldo condamnă mass-media pentru problemele din familia sa

În interviul oferit pentru Piers Morgan, starul portughez a mărturisit că nu a avut parte de clemență când i-a murit copilul sau când fiica i s-a îmbolnăvit.

Cristiano Ronaldo a mărturisit că tragicul eveniment din familia l-a apropiat de Georgina Rodríguez (28 ani), iubita sa. Mai mult, fotbalistul a ținut să condamne mass-media pentru minciunile pe care le-a propagat în ultimele luni cu privire la familia sa.

"Mă deranjează când văd multe minciuni scrise despre mine și despre Georgina. În ultimele patru-cinci luni, am simțit că s-au intensificat criticile la adresa familiei mele. Nu înțeleg de ce, chiar și presa portugheză. Cred că gelozia are un rol important.

Cred că 90% dintre știri sunt minciuni, cei din presă sunt niște gunoaie! Nu toți, dar majoritatea. Nu spun adevărul și îmi atacă în mod constant familia. Este ceva greu de gestionat. Chiar recent am văzut niște articole urâte despre Georgina, nu înțeleg", a spus Cristiano Ronaldo, într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan.