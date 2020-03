"Cu ce ma incalzesc pe mine banii?" Gigi Becali a oferit DECLARATIA MOMENTULUI! Patronul FCSB investeste inca 50.000 de euro pentru spitalele din Romania in lupta cu COVID-19

Pandemia de coronavirus afecteaza si Romania, iar tot mai multe spitale raman fara stocuri de masti, halate sau ustensilele necesare pentru a trata pacientii infectati.

Cunoscut pentru actele de binefacere pe care le face, Gigi Becali nu a intors spatele in momentul in care mai multe spitale din Romania au apelat la el pentru a le ajuta cu aprovizionarea. Patronul FCSB a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV despre tot ce a facut pentru a ajuta spitalele in lupta cu virusul.

"Dragostea nu refuza niciodata, oricine iti cere ceva, atunci cand ai dragoste, nu il refuzi. Daca mi-au cerut, au zis ca au nevoie, mai ales in contextul asta, cand oamenii sunt bolnavi in spitale, eu ce sa fac? Cu ce ma incalzesc pe mine banii cand oamenii sunt cu boli in spitale? Daca are nevoie doctorul, de ce sa nu ajut?

Mi-au dat o lista si am dus-o imediat cu 2000 de combinezoane, au costat vreo 50.000 de euro. A fost ce au avut nevoie, computere, televizoare, camere pentru conferinta, sa nu se apropie de bolnavi. Tot ce au avut nevoie, nu am refuzat nimic.

Din Radauti vin sa ia 500 de combinezoane.

Eu cred ca noi trecem 100%, pentru ca vad ca se imbolnavesc putini, nu moare niciunul. Dumnezeu ne-a ajutat, nu vad ce pericol ar fi. Bine, trebuie sa avem grija la ce spun autoritatile.

Ori de cate ori a fost nevoie, ori de cate ori e nevoie, eu nu spun nu niciodata. Astazi au facut o lista cu nu stiu ce sistem de comunicare, de care spun ca nu mai e nevoie pentru ca plateste guvernul, dar daca vor intarzia, le fac repede toate listele pe care mi le-au dat.

Am transformat fabrica de camasi. Le-am spus 'sa nu mai faceti nicio camasa, faceti doar masti si halate pentru spitale si platesc eu toata productia'. Am spus sa foloseasca tot materialul din stoc", a declarat Gigi Becali in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV.