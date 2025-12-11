GALERIE FOTO Cum a trăit Sorana Cîrstea colapsul care a urmat sfertului de finală jucat la Roland Garros, la 19 ani

Cum a trăit Sorana C&icirc;rstea colapsul care a urmat sfertului de finală jucat la Roland Garros, la 19 ani Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a reușit să își egaleze performanța atinsă la Roland Garros, în 2009, paisprezece ani mai târziu, la US Open.

TAGS:
Tenis WTARoland GarrosSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea a jucat sfert de finală în turneul de mare șlem de la Roland Garros.

La doar nouăsprezece ani, sportiva din România o elimina pe Jelena Jankovic - favorită număr cinci în ediția 2009 a întrecerii de la Paris - cu revenire de scor de la 0-1 la seturi.

Jankovic avea să piardă, scor 3-6, 6-0, 9-7, la capătul unui set decisiv în care francezii au rămas șocați să vadă cum un fost număr 1 WTA avea să fie înfrânt de o puștoaică din țara noastră.

Prin acel rezultat, Sorana Cîrstea a devenit prima jucătoare născută în anii '90 care ajunge în sferturile unui turneu major de tenis.

Sorana Cîrstea, despre presiunea resimțită după rezultatul de la Paris: „Top 30 era un eșec pentru mine. Trebuia să fiu în top 10.”

Privind în urmă, Sorana Cîrstea conștientizează cum rezultatul surprinzător de la Roland Garros 2009 i-a schimbat percepția față de ce este dificil în tenis.

Românca regretă că nu a luat în calcul posibilitatea de a-și conduce cariera în WTA cu mai multă detașare emoțională.

„Nu m-am gândit niciodată că voi fi jucătoare profesionistă timp de douăzeci de ani. Dacă aș fi știut sau dacă mi-ar fi spus cineva, la douăzeci de ani, că mai am cincisprezece ani de jucat, mi-aș fi spus să îmi dozez consumul emoțional, pentru că urma să vină un rollercoaster.

Ar fi fost puțin mai bine, dar sunt recunoscătoare pentru călătoria pe care am parcurs-o,” a punctat Sorana Cîrstea, în podcastul Tennis Insider Club, găzduit de fosta jucătoare din Franța, Caroline Garcia.

După sfertul de finală jucat la Roland Garros, la doar nouăsprezece ani, Sorana Cîrstea mărturisește că a desconsiderat cât de dificil îi va fi să își mențină poziția înaltă din clasament.

„Gândul meu instinctiv a fost să fac pasul următor, iar pasul următor era să intru în top 10. Am început anul cu câteva eliminări în primul tur; mi-am pierdut direcția, poziția în clasament a început să coboare și am simțit că e sfârșitul lumii.

A fost dur pentru mine. Toată lumea în jur mă vedea intrând în top 10 și m-am simțit ca o ratată pentru că nu am reușit această performanță.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea hong kong 2025 retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„La douăzeci de ani, recunosc, nu eram ușor de antrenat. Azi sunt.”

A fost prima dată în viață când a trebuit să mă confrunt cu eșecul. Nu am știut, cu adevărat, cum să o fac. Au fost momente dure. Am avut, în acea perioadă, antrenori care nu au știut cum să mă ajute, din punct de vedere emoțional.

Mereu am fost o persoană dură. Sunt o perfecționistă și mereu am pus multă presiune asupra mea. Am progresat, cu timpul, iar acum sunt ușor de antrenat. La douăzeci de ani, recunosc, nu eram de antrenat. Mă uit în urmă și mă simt rău față de anumite lucruri care s-au întâmplat, dar le sunt recunoscătoare oamenilor care au avut răbdare cu mine. Greșelile nu le-am făcut cu rea voință. Au fost pentru că atât știam atunci,” a completat Sorana Cîrstea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”
Descoperire importantă &icirc;n Rom&acirc;nia. Animalul filmat &icirc;n Hunedoara. &bdquo;Nu se ştie de unde ar fi putut veni&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Englezii au făcut praf un jucător după Real Madrid - Manchester City: &rdquo;Veriga slabă / Bine că a fost suspendat&rdquo;
Englezii au făcut praf un jucător după Real Madrid - Manchester City: ”Veriga slabă / Bine că a fost suspendat”
Dinamo, instrucție &icirc;n cupele europene cu o echipă din țara vicecampioană mondială!
Dinamo, instrucție în cupele europene cu o echipă din țara vicecampioană mondială!
A picat transferul pus la cale de FCSB: &rdquo;Nu s-a mai purtat nicio discuție&rdquo;
A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție”
Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City
Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City
Arde Banatul! Timișoara găzduiește finala Dynamite Fighting Show 2025, iar fanii &icirc;și pot &icirc;nt&acirc;lni favoriții cu o zi &icirc;nainte de lupte
Arde Banatul! Timișoara găzduiește finala Dynamite Fighting Show 2025, iar fanii își pot întâlni favoriții cu o zi înainte de lupte
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!

Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!

FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

Patru antrenori rom&acirc;ni au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă

Patru antrenori români au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă

FCSB, transfer cu sc&acirc;ntei. Becali pune banii la bătaie pentru un fotbalist cu trecut controversat

FCSB, transfer cu scântei. Becali pune banii la bătaie pentru un fotbalist cu trecut controversat

Cristi Chivu i-a făcut pe italieni să tragă o concluzie, după Inter - Liverpool 0-1: &rdquo;E evident&rdquo;

Cristi Chivu i-a făcut pe italieni să tragă o concluzie, după Inter - Liverpool 0-1: ”E evident”

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor



Recomandarile redactiei
A picat transferul pus la cale de FCSB: &rdquo;Nu s-a mai purtat nicio discuție&rdquo;
A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție”
Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City
Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City
Dinamo a țintit transferul unui fotbalist din naționala Rom&acirc;niei! De ce a picat mutarea
Dinamo a țintit transferul unui fotbalist din naționala României! De ce a picat mutarea
Englezii au făcut praf un jucător după Real Madrid - Manchester City: &rdquo;Veriga slabă / Bine că a fost suspendat&rdquo;
Englezii au făcut praf un jucător după Real Madrid - Manchester City: ”Veriga slabă / Bine că a fost suspendat”
Olanda, fascinată de Gigi Becali &icirc;nainte de FCSB &ndash; Feyenoord: Un păstor ajuns miliardar
Olanda, fascinată de Gigi Becali înainte de FCSB – Feyenoord: "Un păstor ajuns miliardar"
Alte subiecte de interes
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
De la spectator la protagonistă! Emma Răducanu revine la Wimbledon!
De la spectator la protagonistă! Emma Răducanu revine la Wimbledon!
Sinner scrie o nouă pagină de istorie. Lumea tenisului &icirc;l aplaudă la scenă deschisă&nbsp;
Sinner scrie o nouă pagină de istorie. Lumea tenisului îl aplaudă la scenă deschisă 
&Icirc;n c&acirc;rje pentru a reveni la v&acirc;rful de formă! Sorana C&icirc;rstea a explicat ce i se &icirc;nt&acirc;mplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana C&icirc;rstea au stat &icirc;mpreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
Descoperire importantă &icirc;n Rom&acirc;nia. Animalul filmat &icirc;n Hunedoara. &bdquo;Nu se ştie de unde ar fi putut veni&rdquo;

stirileprotv Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Vortexul polar ar putea lovi chiar &icirc;nainte de Crăciun. Meteorologii anunță schimbări ale vremii. &bdquo;Incertitudine tot mai mare&rdquo;

stirileprotv Vortexul polar ar putea lovi chiar înainte de Crăciun. Meteorologii anunță schimbări ale vremii. „Incertitudine tot mai mare”

Autostradă din Rom&acirc;nia p&acirc;nă &icirc;n capitala unui stat vecin. &bdquo;Vom conecta două oraşe prin călătorii de numai o oră&rdquo;

stirileprotv Autostradă din România până în capitala unui stat vecin. „Vom conecta două oraşe prin călătorii de numai o oră”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!