"Coronavirus este cel mai infricosator lucru pe care l-am intalnit!" Un doctor SPECIALIST cu 20 de ani de experienta trage un semnal de alarma

Doctorul Richard Hatchett a tras un semnal de alarma in ceea ce priveste evolutia coronavirusului.

Doctorul Richard Hatchett (Marea Britanie) spune despre coronavirus ca este cel mai "infricosator lucru pe care l-a intalnit pana acum" si compara impactul pe care il va avea epidemia cu cel din Al Doilea Razboi Mondial.

Potrivit Daily Star, acesta considera focarul de coronavirus mai amenintator decat Ebola, Gripa si SARS.

"Nu cred ca este o analogie nebuna sa comparam coronavirusulu cu Al Doilea Razboi Mondial. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) foloseste aceste tipuri de termeni. Au vazut ce este capabil sa faca acest virus.

Lucrez la pregatirea pentru epidemii de aproximativ 20 de ani si spun asta in mod impartial, fara sa agit spiritele sau sa spun lucruri exagerate. Aceasta este cea mai infricosatoare boala pe care am intalnit-o vreodata in cariera mea, care inclute Ebola, MERS si SARS. Cred ca cel mai preocupant lucru despre acest virus este combinatia de infectiozitate si capacitatea de a provoca boli grave sau chiar moarte.", a spus Richard Hatchett, conform Daily Star.

Peste 200 de cazuri de coronavirus au fost confirmate pana in prezent in Marea Britanie.