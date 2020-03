Presedintele lui Lazio are coronavirus! Ce mesaj a transmis

Peste 4500 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Italia. E tara europeana cu cel mai mare numar de infectari!

Presedintele lui Lazio, Nicola Zingaretti, e unul dintre cei care au COVID-19. Zingaretti a dezvaluit intr-un mesaj postat pe net ca a fost testat si ca rezultatul a fost pozitiv. In Italia, aproape 200 de oameni si-au pierdut viata din cauza coronavirusului.



Masurile de combatere a virusului in Italia sunt extreme. Toate evenimentele sportive se vor disputa cu portile inchise cel putin pana pe 3 aprilie.

"Ma simt bine, dar trebuie sa stau acasa in urmatoarele zile. Curaj tuturor, ne vedem in curand", a spus Zingaretti in mesajul publicat in social media.

Doar Iranul, Coreea de Sud si China au mai multe cazuri decat Italia.

