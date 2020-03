BREAKING NEWS: SE INCHID PORTILE LA MECIURILE DIN LIGA 1 din cauza coronavirusului!!! FCSB - Craiova, CU PORTILE INCHISE! Ce meciuri sunt afectate

Panica legata de raspandirea coronavirusului ajunge si in Romania!!!

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat un set de masuri concrete pe care autoritatile le-au luat pentru a incerca oprirea virusului!

De astazi se interzic activitatile cu participarea unui numar mai mare de 1000 de oameni! Masura se aplica pana la 31 martie, insa poate fi prelungita in cazul in care situatia o impune. Pentru activitatile cu numar mai mic de participanti, decizia e in mana autoritatilor locale!

"Meciurile de fotbal se joaca fara spectatori. Se aplica regulile acestea. Stim ca va produce nemultumiri. S-a aprobat procedura pentru suspendarea cursurilor in institutiile de invatamant. Se interzic activitatile ce inclub numar mai mare de 1000 de persoane. Pentru activitatile cu mai putin de 1000 de persoane se aproba cu acordul DSP. Pana la 31 martie intra in vigoare aceste masuri. Sunt vizate evenimentele publice si private", a spus Arafat in conferinta de presa.

Astfel, derby-ul de azi dintre FCSB si Craiova se va juca in spatele portilor inchise! La fel se va intampla si cu CFR - FCSB, saptamana viitoare. E afectata si nationala de tineret a lui Mutu: interdictia expira dupa meciul nationalei U21 cu Danemarca, de la Craiova, programat chiar pe 31 martie!