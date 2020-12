BREAKING NEWS! Cristi Borcea si fiul sau, Patrick, infectati cu COVID-19! Care este starea celor doi

Fostul actionar al lui Dinamo si fiul sau cel mare, Patrick, au fost confirmati cu coronavirus.

In varsta de 50 ani, Borcea a confirmat aceasta informatie si a precizat ca el si fiul sau nu prezinta simptome specifice bolii si se afla in izolare la domiciliu, conform Gazetei Sporturilor.

De asemenea, omul de afaceri a asigurat ca starea de sanatate a sa si a lui Patrick Borcea este una buna.

Acest moment vine la doar 3 luni dupa ce Cristi Borcea isi arata ingrijorarea in legatura cu raspandirea acestui virus, in contextul deschiderii scolilor.

"El se pregateste de vreo saptamana, ii place si vrea sa se joace. Logic, eu si mama lui avem o oarecare teama, eu mai mare, fiindca stiu cum este sa ai probleme medicale si nu as vrea sa se intample nimanui ceva rau. Vrem ca Milan sa se dezvolte in comunitate, sa invete, sa fie alaturi de copii, sa creasca frumos, nu intr-un bol de sticla. Trebuie sa vada cum este viata.

Am incredere ca, in ciuda a ceea ce se vorbeste in media, reprezentantii scolilor si gradinitelor au luat toate masurile pentru a preveni raspandirea virusului. Repet, am o strangere de inima, dar incerc sa pun binele inainte si sa pornesc de la ideea ca va fi bine, altfel o luam razna cu totii", spunea la acel moment fostul finantator din Stefan cel Mare pentru Libertatea.