Prima 'VICTIMA' dupa infrangerea cu CFR Cluj! Gigi Becali ii cauta deja INLOCUITOR unui TITULAR: decizia luata de patronul FCSB-ului si ce recomandare a primit de la Pintilii

Gigi Becali este nemultumit de prestatiile unui jucator din echipa sa si a inceput deja sa ii caute inlocuitor.

FCSB a pierdut derby-ul cu CFR, scor 2-0 la Cluj. Cu aceasta infrangere, ros-albastrii au pierdut si pozitia de lider in Liga 1 si starea de spirit din cadrul echipei incepe din nou sa fie mai tensionata.

Gigi Becali a inceput deja sa ia masuri pentru a nu pierde din nou titlul si primul jucator care poate sari din schema este Valu Cretu, fundasul dreapta al FCSB-ului.

Potrivit Fanatik, fotbalistul de 31 de ani este acuzat ca nu isi mai da la fel de tare interesul dupa ce Gigi Becali a decis sa ii prelungeasca contractul cu inca doi ani.

Conform sursei citate, patronul FCSB-ului este extrem de nemultumit de prestatiile acestuia si a inceput deja sa ii caute un inlocuitor.

Mihai Pintilii, unul dintre oamenii de incredere pe care Gigi Becali ii are aproape de echipa, i l-ar fi propus patronului pe bulgarul Georgi Pashov, care este in prezent sub contract cu Academica Clinceni.

Pashov declara in aceasta luna pentru presa din Bulgaria ca stie de interesul lui FCSB pentru el si este foarte incantat de aceasta veste.

Cu toate acestea, bulgarul nu este pe placul lui Gigi Becali si mai mult, unii membri din staff-ului tehnic al echipei nu sunt de acord cu aducerea acestuia.

Fanatik anunta ca Gigi Becali a fost incantat initial de Pashov, insa dupa ce a aflat de declaratiile acestuia din presa bulgara, patronul FCSB-ului s-a razgandit.

Pashov este cotat la 250.000 de euro, potrivit Tansfermarkt, iar in acest sezon a evoluat in 11 meciuri pentru Clinceni. Un gol si o pasa decisiva a reusit fundasul dreapta pentru Academica, in cele 11 partide jucate.