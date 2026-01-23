După ce a pierdut mai mulți jucători, printre care și Lindon Emerllahu sau Louis Munteanu, CFR Cluj l-a trimis la altă echipă și pe Anton Kresic (29 de ani), fundașul central croat născut în Germania.



Acesta nu a primit foarte multe șanse în acest sezon și o despărțire în această iarnă părea iminentă. Ardelenii au anunțat că acesta va juca sub formă de împrumut la KF Tirana.



Anton Kresic, OUT de la CFR Cluj



Este al treilea împrumut pentru Kresic, transferat de CFR Cluj în 2023. Acesta a mai evoluat pentru HNK Rijeka și HNK Gorica, în țara sa.



„Mult succes, Anton Kresic!



Cluburile CFR 1907 Cluj și KF Tirana au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului Anton Kresic la formația albaneză.



Îți urăm mult succes la noua echipă, Anton!”, a transmis clubul.

