După doar șase luni la Aris, Moruțan s-a despărțit de formația greacă. Mijlocașul a sosit joi după-amiază la București, a efectuat vizita medicală, iar în scurt timp este așteptată prezentarea oficială la Rapid.

Grecii scriu despre lipsa de realizări a lui Moruțan la Aris



Moruțan nu a reușit niciun gol sau assist în cele 17 partide (10 ca titular) în care a fost utilizat de Manolo Jimenez. Portalul All About Aris a încercat să identifice motivele pentru care mijlocașul nu a reușit să se impună în Grecia.



Grecii sunt de părere că Moruțan ar fi trebuit utilizat mai des în zona centrală pentru a-și pune în valoare calitățile, nu în flancul stâng sau drept.



"În vară, Aris a adus trei jucători pentru postul de număr 10, cel pe care preferă să joace Moruțan, însă românul a fost folosit acolo doar o dată sau de două ori, de cele mai multe ori fiind mutat în benzi.



Aici intervine întrebarea legată de ce s-ar fi întâmplat dacă Aris l-ar fi folosit mai mult pe postul lui? Nu vom afla niciodată răspunsul", au scris grecii.

Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid



Moruțan a ajuns joi după-amiază în România. Se pun, astfel, la punct ultimele detalii între cele două părți ca fotbalistul să fie prezentat oficial la clubul din Grant în cel mai scurt timp.

Până la oficializarea mutării, Olimpiu Moruțan s-a filmat la sala de forțe și a publicat videoclipul pe contul său oficial de Instagram, alături și de un mesaj.



”Pregătit pentru următorul pas”, a scris Moruțan pe rețelele sociale.

