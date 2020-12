BREAKING NEWS! Dario Bonetti ar urma sa fie noul antrenor al lui Dinamo! Cand ar putea deveni oficiala mutarea

Dario Bonetti a revenit la Dinamo dupa 8 ani.

Antrenorul a fost convins de fanii din programul DDB sa se alature proiectului lor din pozitia de consultant pe probleme sportive.

In realitate insa, italianul in varsta de 59 de ani le-a fost prezentat marti fotbalistilor alb-rosii ca director al clubului, urmand sa il ajute pe Ionel Gane in acest sfarsit de an.

Mai mult decat atat, Bonetti, care a mai antrenat in Romania pe ASA Targu Mures, ar putea deveni din nou antrenor al echipei din Stefan cel Mare, daca Gane va decide sa paraseasca echipa, mai exact de la 1 ianuarie dupa cum informeaza Antena Sport.

Pana sa preia banca tehnica a 'cainilor, Bonetti incearca sa rezolve o parte din problemele financiare ale clubului. Italianul a inceput alaturi de membrii programului DDB sa poarte negocieri cu fotbalistii in vederea reducerii salariilor acestora, conform sursei citate.

Dario Bonetti a pregatit-o pe Dinamo in doua randuri, mai intai intre iunie si octombrie 2009, perioada in care a reusit celebra revenire din meciul cu Slovan Liberece, iar ulterior in sezonul 2011-2012 cand a cucerit Cupa si Supercupa Romaniei.

De-a lungul carierei, Bonetti a mai antrenat echipe din ligile inferioare italiene, precum Potenza, Gallipoli sau Juve Stabia, dar si pe FC Sopron din Ungaria sau nationala Zambiei.