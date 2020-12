Dario Bonetti le-a fost prezentat jucatorilor de la Dinamo! Ce glume au facut fotbalistii si cine este jucatorul important care a revenit la antrenamente

Din articol Revenire importanta la Dinamo

Dario Bonetti a revenit la Dinamo.

Italianul in varsta de 59 de ani le-a fost prezentat astazi jucatorilor, la baza de la Saftica. Bonetti a fost introdus ca director, desi ca se zvonea ca el va ocupa functia de consultant DDB pe probleme sportive, informatie confirmata la PRO X si de directorul de marketing al clubului, Radu Birlica.

Potrivit GSP, Bonetti, care a fost antrenorul echipei din Stefan cel Mare in doua mandate, le-a tinut fotbalistilor un discurs motivational. Dinamovistii au glumit pe seama faptului ca italianul provine dintr-o familie bogata, detaliul care i-a facut sa se gandeasca la faptul ca acesta ar putea contribui si din punct de vedere financiar la club.

La antrenamentul de astazi, printre jucatorii lui Dinamo s-a aflat si Janusz Gol, care este apt pentru meciurile cu CFR Cluj si Academica Clinceni. Polonezul a suferit recent o mioentezita pe adductorii piciorului drept si a lipsit de pe teren, insa va putea juca in ultimele etape din 2020 ale Ligii 1.

De altfel, antrenorul Ionel Gane ii va avea la dispozitie pe toti jucatorii pentru aceste ultime partide din acest an. Capitanul echipei, Ante Puljic, a declarat recent ca jucatorii vor sa ramana cel putin pana la finalul acestui an la echipa, ulterior, in cazul in care nu se intrevad schimbari importante la club, unii dintre ei urmand sa nu mai revina in tara dupa vacanta.