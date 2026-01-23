Din articol Sorana Cîrstea a pus cea mai apăsătoare întrebare din conferința de presă

Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a făcut liniște printr-o întrebare pe care a adresat-o unei jurnaliste, în timpul ultimei conferințe de presă susținute în Australia ca jucătoare profesionistă de tenis. Când a văzut că întrebările despre discuția aprinsă, purtată cu Naomi Osaka la fileu, au început să se înlănțuiască, sportiva din România a chestionat o jurnalistă: „Este acea discuție de cinci secunde cel mai mare lucru care s-a întâmplat în acest meci?”, în sală așternându-se o liniște specifică tensiunii, care a durat câteva secunde percepute lungi. Sorana Cîrstea a pus cea mai apăsătoare întrebare din conferința de presă „Nu o să vorbesc despre privirile lui Naomi Osaka. Joc la Australian Open de douăzeci de ani și cred că se întâmplă mai multe decât cinci secunde de discuție la fileu. A fost ultimul meu Open Australian, iar momentul e mai important pentru mine decât discuția de la fileu.

Nu a fost dramă. A fost o discuție de cinci secunde între două jucătoare aflate în circuit de multă vreme. Rămâne între noi. Din nou, pentru mine a fost ultimul meci la Australian Open și aș vrea să rămân cu această concluzie,” s-a pronunțat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea admite că Naomi Osaka a reușit să „îi rupă complet ritmul” Prin tertipurile folosite - pauză de toaletă, time-out medical și strigătele între servicii -, Naomi Osaka a reușit să o debusoleze pe Sorana Cîrstea, după cum ea însăși a recunoscut, la conferința de presă. „Nu am putut să îmi mențin ritmul. Au fost acele pauze lungi, la 1-1 la seturi, la 2-1 în setul decisiv, mi-a rupt ritmul complet. Spre finalul meciului, nu am reușit să fac ce trebuia să fac, iar ea a terminat meciul mult mai bine decât mine.

Toate sunt bune. Am avut o discuție, nu a fost nimic important. Nu cred că e cel mai important lucru, după meciul din această seară. Din nou, a fost mult mai bună decât mine, spre finalul meciului și a meritat victoria,” a adăugat Sorana Cîrstea.



Sorana Cîrstea își rezumă cele două decenii în care și-a început anul în Australia După optsprezece calificări pe tabloul principal al turneului de mare șlem la Melbourne, dar și două prezențe în optimile de finală, Sorana Cîrstea a privit în urmă cu recunoștință și cu un sentiment de împăcare cu eforturile depuse. „Întotdeauna mi-a plăcut să joc aici. Nu credeam niciodată că voi juca atât de mult timp. Sunt foarte recunoscătoare că am avut o carieră atât de lungă. Sigur că sunt puțin dezamăgită de meci, simt că puteam să fac mai mult, dar numai o jucătoare poate să iasă câștigătoare.

Sunt recunoscătoare Australiei, am amintiri plăcute care vor rămâne cu mine mereu. Vin aici de la 14 ani, spre final am avut emoții, deoarece știam că e ultima dată când pășesc pe teren, aici. Nu e ușor, dar o fac cu atât de multă bucurie și pasiune. Nimic nu rămâne pentru totdeauna. Cred că, în viață, e important să știi când să te oprești. Pentru mine, retragerea e decizia corectă și abia aștept viața de după tenis. Voi rămâne recunoscătoare tenisului pentru tot ce mi-a dăruit și pentru că m-a ajutat să îmi îndeplinesc visele,” a completat Sorana Cîrstea. În urma turului secund atins la Melbourne, Sorana Cîrstea urcă șase locuri în clasamentul WTA actualizat în timp real și ajunge pe locul 35. Cea mai înaltă clasare a carierei Soranei Cîrstea rămâne locul 21, ocupat în august 2013.



Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a fost învinsă de Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi al Openului Australian.

La ultima dintre cele optsprezece participări semnate pe tabloul principal al turneului de mare șlem, jucătoarea din România a luptat admirabil, dar a pierdut, chiar dacă la o distanță mai mică decât o arată scorul. La ultima dintre cele optsprezece participări semnate pe tabloul principal al turneului de mare șlem, jucătoarea din România a luptat admirabil, dar a pierdut, chiar dacă la o distanță mai mică decât o arată scorul. Deranjată de alegerea japonezei Naomi Osaka de a vorbi între servicii, interval care este considerat ca făcând parte din timpul jocului, potrivit regulamentelor WTA, Sorana Cîrstea a întrebat-o pe arbitra de scaun, la 4-2, 30-30, în setul decisiv, dacă nipona are voie să vorbească în timpul meciului. „Are voie să spună 'come on!' între servicii? Pot să strig și eu?”, a întrebat Sorana Cîrstea pe oficialul jocului, observând că Naomi Osaka nu este penalizată. „Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă,” a replicat arbitrul, spre surprinderea Soranei Cîrstea. „E prima dată când mi se întâmplă,” a spus Sorana Cîrstea. Imediat după, Osaka a câștigat game-ul și a strigat pe un ton mai puternic același strigăt de încurajare, 'come on!', spre vizibila frustare a Soranei Cîrstea. Meciul s-a încheiat într-o stare de tensiune ieșită din comun, Sorana Cîrstea reproșându-i japonezei că a strigat, nesportiv, încercând să rupă ritmul jocului, între servicii. Cîrstea, replică acidă pentru Osaka: „Joci de atâta vreme în circuit și nu știi.” La fileu, Sorana Cîrstea i-a strâns mâna scurt niponei, moment care a enervat-o pe asiatică. „Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka pe Sorana Cîrstea, la fileu. „Ce a fost? Nu ai fost fair-play, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee despre interdicția de a vorbi,” i-a replicat Sorana Cîrstea.

