GALERIE FOTO Gabriela Ruse, „tenis-kamikaze" în cel mai bun rezultat în Australia. Românca urcă în clasament, deși pierde pe mâna ei în fața numărului 7 WTA

Gabriela Ruse, „tenis-kamikaze" în cel mai bun rezultat în Australia. Românca urcă în clasament, deși pierde pe mâna ei în fața numărului 7 WTA
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse a fost învinsă de Mirra Andreeva, în turul trei al Openului Australian.

Gabriela RuseMirra AndreevaTenis WTAAustralian Open 2026
Într-un meci în care și-a dorit, poate, prea mult victoria, Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a fost depășită de Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA), scor 6-3, 6-4, după 96 de minute de joc.

La cel mai bun rezultat al carierei în turneul de mare șlem de la Melbourne, jucătoarea din București a încercat o doză prea mare de agresivitate în joc, care s-a întors în defavoarea ei.

Ruse, victimă, în meciul cu Andreeva, a celor 44 de greșeli neforțate comise

Comițând un total de 44 de erori neforțate, Gabriela Ruse și-a sufocat eficiența jocului și nu a reușit să o învingă pe Mirra Andreeva la capitolul tenacitate și răbdare, în schimburi lungi, continuate, de pe linia de fund a terenului.

Într-un meci în care s-a consemnat un singur retur direct câștigător, multe dintre game-uri, jucate în puncte epuizante, au fost împinse în prelungiri, unde Ruse a arătat tărie psihică impresionantă în fața numărului 7 WTA.

Cu un șoc neforțat, în medie, la fiecare două minute ale jocului, Ruse și-a îngreunat misiunea, dar rămâne de admirat pentru curajul de a nu fi încercat un joc precaut, care să fi lăsat regrete pe masă.

Gabriela Ruse

Erorile nu opresc, ci favorizează progresul Gabrielei Ruse

Dar stilul agresiv, adoptat de Gabriela Ruse i-a adus și avantaje; mai exact, două victorii convingătoare, fără set pierdut, în primele două runde.

Succesele din Melbourne înseamnă pentru Gabriela Ruse o urcare de șapte locuri în clasamentul WTA actualizat în timp real, sportiva din țara noastră urmând să urce pe locul 72 mondial, în cazul în care nu va fi devansată, până la finalul Openului Australian.

Rezultatele Gabrielei Ruse la Australian Open 2026

  • victorie 6-4, 7-5 contra numărului 28 mondial, Dayana Yastremska
  • victorie 6-4, 6-4 împotriva numărului 78 mondial, Ajla Tomljanovic
  • înfrângere 6-3, 6-4 cu numărul 7 mondial, Mirra Andreeva

Mirra Andreeva

