Într-un meci în care și-a dorit, poate, prea mult victoria, Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a fost depășită de Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA), scor 6-3, 6-4, după 96 de minute de joc.

La cel mai bun rezultat al carierei în turneul de mare șlem de la Melbourne, jucătoarea din București a încercat o doză prea mare de agresivitate în joc, care s-a întors în defavoarea ei.

Ruse, victimă, în meciul cu Andreeva, a celor 44 de greșeli neforțate comise

Comițând un total de 44 de erori neforțate, Gabriela Ruse și-a sufocat eficiența jocului și nu a reușit să o învingă pe Mirra Andreeva la capitolul tenacitate și răbdare, în schimburi lungi, continuate, de pe linia de fund a terenului.

Într-un meci în care s-a consemnat un singur retur direct câștigător, multe dintre game-uri, jucate în puncte epuizante, au fost împinse în prelungiri, unde Ruse a arătat tărie psihică impresionantă în fața numărului 7 WTA.

Cu un șoc neforțat, în medie, la fiecare două minute ale jocului, Ruse și-a îngreunat misiunea, dar rămâne de admirat pentru curajul de a nu fi încercat un joc precaut, care să fi lăsat regrete pe masă.

