Vineri după-amiază, Malcom Edjouma a fost prezentat oficial la Qingdao Hainiu, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 14 în prima ligă din China.



Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul francez a fost legitimat la FCSB în perioada 2022-2026, iar sezonul 2023/24 l-a petrecut sub formă de împrumut la Bari.



Cum au numit-o chinezii pe FCSB după ce Malcom Edjouma a semnat cu Qingdao Hainiu



Jurnaliștii chinezi i-au făcut portretul noului jucător de la Qingdao Hainiu și au numit-o pe FCSB drept ”Steaua București” în articolul publicat pe 163.com.



”Edjouma, care a jucat anterior pentru Steaua București, are o înălțime de 191 cm și posedă atât capacități ofensive, cât și defensive, ceea ce îl face o achiziție cheie în această fereastră de transferuri.



Dacă Edjouma se poate adapta la tactica antrenorului Milan Ristic și își poate activa punctele forte pentru echipă, atunci va fi un factor crucial în salvarea de la retrogradare”, a mai scris sursa anterior menționată.



Qingdao Hainiu a evitat cu destule emoții retrogradare în ultimul sezon. A încheiat pe locul 14, ultimul care a asigurat salvarea, cu 25 de puncte acumulate în 30 de etape.



Malcom Edjouma a jucat în România la FC Botoșani (2021-2022) și FCSB (2022-2025). La finalul lunii decembrie, mijlocașului i-a expirat contractului cu campioana României și a refuzat să accepte prelungirea până în vară.

