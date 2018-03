Adio tren direct Gara de Nord - Aeroport! Unul dintre proiectele promise in dosarul depus pentru organizarea EURO 2020 nu va fi realizat

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Trenul direct Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, Henri Coanda nu fi putea circula pana in 2020, asa cum autoritatile romane promisesera in dosarul depus la UEFA, care a adus tarii noastre dreptul de a organiza 4 meciuri ale EURO 2020.

CFR a anuntat ca proiectul nu va fi gata pana in 2020, dupa ce Primaria Otopeni nu si-a dat acordul!

Astfel, se va apela la o alternativa cu microbuze!

Oamenii vor putea lua un tren din Gara de Nord, iar acesta ii va lasa la 3 kilometri de aeroport. De acolo, acestia vo fi transferati cu microbuze.

"Ne-am propus ca in 2019 sa modernizam acea halta de langa aeroport, iar de acolo o sa putem sa facem o sosea pentru microbuze si un terminal in aeroport. Am incercat sa facem si varianta a doua, dar 90% ca nu se poate face pana la EURO ubtraversarea DN1, din cauza Primariei Otopeni.

Am avut o tentativa de a discuta despre autorizatie, am inteles ca ne trimit la PUZ...Sigur n-o sa reusim, adica am incurca Campionatul, fiindca am ocupa una-doua benzi si ar fi devieri, asa ca am ales aceasta varianta", a spus Ion Gavrila, directorul general al CFR.

"De acolo (n.r de la halta) panala aeroport vom asfalta, probabil pe doua benzi si se va face si un terminal in Otopeni", a adaugat acesta.