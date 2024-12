"Am dat totul din mine!" Mesajul lui Claudiu Keșeru după ultimul meci în tricoul lui Cherno More. Se retrage

Aproape a făcut turul Europei pentru a boxa în Vigo



A prins gustul boxului profesionist în ciuda greutăților, iar drumul cu trenul, din România până în Spania, le-ar fi pus capac unor sportivi mai boemi. În emisiunea Poveștile Sport.ro, Octavian Stoica ”Geolgău” a rememorat acel moment, ca o cursă nebună în care aproape că a străbătut Europa de la Est la Vest.



”În 1990 mă lăsasem... am revenit la sală apoi, am început să mă antrenez, am revenit în 1994 – 1995. Am mai câștigat două-trei meciuri. Într-o vară, în 1996, m-am întâlnit cu maestrul Adrian Lăcătuș (n.r. – acum antrenorul coordonator al lotului feminin al României), iar de acolo s-a schimbat totul. M-am întâlnit cu el la o terasă, iar acolo mi s-a propus să revin în box.



Eu aveam un magazin atunci și mi s-a propus să vin la sală, că începuse să se boxeze pe bani buni. M-am dus, am reînceput antrenamentele. Aveam 100 de kilograme, eram urs! M-am apucat de antrenamente, iar după câteva zile mi s-a spus că pot avea un meci la Vigo (n.r. – Spania).



Am întrebat de bani și mi-au zis că e 1.000 de dolari la primul meci. Asta era în 1996. Am acceptat, bani buni pe vremea aceea! M-am pregătit, trebuia să fac 79 de kilograme. Le-am dat jos într-o lună și o săptămână, cât mai era până la meci. Născut în Sectorul 3 din București, lângă IOR, dădeam trei ture de parc, le mâncam! Făceam și 10 rânduri de trepte. Am făcut categoria până la urmă, nici nu mă interesa cu cine mă bat!



În fine, mi s-a luat biletul de tren până în Spania! Am plecat din Gara de Nord dimineața, am ajuns seara la Nyugati (n.r. – gară din Budapesta), am traversat la Keleti (n.r. – altă gară din Budapesta), la 2 noaptea am luat trenul până la Praga, de acolo am schimbat trenul până la Munchen, de la Munchen am ajuns la Paris Est, am luat metroul până la Paris Vest, de la Paris Vest am mai mers în alt oraș din Franța, iar de acolo am mers la Madrid. De la Madrid la Vigo apoi. În trei zile am ajuns acolo!