Tara europeana care a obtinut prima victorie din istorie ca natiune FIFA. Pana acum, bilantul era 0 victorii, 0 egaluri, 21 infrangeri

Gibraltarul a obtinut prima victorie din istoria sa intr-un meci jucat ca natiune apartinand FIFA.

Gibraltar a fost acceptata in randurile FIFA incepand cu 2014. De atunci, micuta nationala a jucat doua preliminarii, pentru EURO 2016 si CM 2018, inregistrand 20 de infrangeri din tot atatea posibile.

Pe langa cele 20 de meciuri jucate in preliminariile EURO si CM, Gibraltar a mai jucat doua partide amicale organizate de FIFA. Unul dintre ele s-a incheiat 5-0 in favoarea Portugaliei, in septembrie 2016.

Aseara, Gibraltar a obtinut, insa, prima sa victorie! Jucatorii nationalei din tara aflata pe o stanca din sudul Spaniei s-au impus cu 1-0 impotriva Letoniei! Unicul gol a fost marcat de fotbalistul Liam Walker, in minutul 88.

Din 2014 incoace, Gibraltar a mai jucat cateva meciuri amicale, insa nerecunoscute de FIFA! In iunie 2014, Gibraltar a mai batut cu 1-0 Malta.

Victoria contra Letoniei este considerata, insa, de FIFA ca fiind prima din istorie pentru aceasta tara.