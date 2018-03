Motoreta scoate fum! Imagini soc: Adi Popa a luat-o pe urmele lui Alibec dupa ce a pierdut nationala

Adi Popa a pierdut nationala dupa perioada grea de la Reading. Acum, mijlocasul imbraca tricoul lui Al Taawon si spera sa se relanseze.

Lui Adi Popa i-a mers prost in ultimul an la Reading, iar din iarna s-a transferat la Al Taawon, in speranta ca va putea prinde din nou nationala. El nu a fost, insa, convocat de Contra pentru meciurile cu Israel si Suedia.

Popa a profitat de pauza competitionala si a revenit pentru cateva zile in tara. Mijlocasul a fost surprins intr-un club bucurestean, unde a "sudat" mai multe tigari.

Ultima prezenta a lui Popa la nationala a fost in septembrie 2017, in meciul cu Armenia. El a marcat de 3 ori in 22 de partide pentru Romania.

Sursa FOTO: Cancan.ro