"Daca jucam la egal stricam tot ce am facut pana acum". Noua stea a Romaniei, discurs de mare campion inaintea meciului decisiv pentru calificarea la EURO U19

Alexandru Matan este unul dintre jucatorii cheie ai Romaniei la U19. Nationala de juniori U19 joaca maine, IN DIRECT la PRO X, de la 19:00, impotriva Ucrainei.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30 Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Romania U19 a obtinut doua victorii de senzatie contra Serbiei si Suediei, iar maine joaca ultimul meci de la Turul de Elita, pentru calificarea la EURO de anul viitor. Partida Romania - Ucraina va fi transmisa IN DIRECT la PRO X, de la 19:00.

Alexandru Matan, marcator in cele doua meciuri de pana acum, a vorbit inaintea duelului decisiv pentru calificarea la turneul final al Campionatului European. Acesta a avut un discurs de mare campion.

"I-am urmarit atent zilele acestea si au o echipa foarte buna, cu jucatori in partea de atac care pot face diferenta. Va trebui sa abordam meciul la victorie. Daca vom juca la egal, e posibil sa nu ne iasa si ar fi pacat sa stricam tot ceea ce am cladit pana acum", a spus Matan pentru site-ul FRF.

Mijlocasul descoperit de Hagi a mai vorbit despre atmosfera de la lot.

"Suntem uniti, o familie foarte frumoasa, iar asta a contat mult in cadrul acestor preliminarii. Suntem optimisti inaintea acestui ultim meci".

Matan e cel mai bun marcator al preliminariilor pentru EURO U19, cu 8 goluri.

"Este un sentiment placut sa fiu in top, printre atatia jucatori bun din Europa, iar asta va fi o motivatie in plus pentru mine. Cu toate acestea, nu este o prioritate sa marchez, ci sa castige echipa si sa ne indeplinim obiectivul", a incheiat el.