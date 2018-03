Hagi, sigur ca Steaua a dat lovitura cu acest transfer: "E cel mai bun din Romania!" Becali a platit 2 milioane de euro pentru mijlocasul de 21 de ani

Gica Hagi este convins ca Steaua a facut un super transfer prin aducerea lui Dragos Nedelcu.

Tanarul mijlocas transferat in vara anului trecut pentru 2 milioane de euro traverseaza o perioada mai slaba la Steaua. Nedelcu a fost criticat de Gigi Becali, iar Nicolae Dica l-a scos din lot pentru meciul cu CFR Cluj.

Gica Hagi are incredere totala in fotbalistul in varsta de 21 de ani pe care il considera cel mai bun mijlocas central din tara.



”Eu stiu de Nedelcu ca cel mai bun mijlocas central din Romania. Este opinia mea. El, ca mijlocas, atingea la noi mingea intre 100 si 110 ori. E cel mai bun mijlocas din Romania fara discutii. Pe fapte, in ultimii ani. Cand se duce la tineret, deseneaza. Tineretul e prea mic pentru el. Steaua n-a platit degeaba banii aia”, a declarat Gică Hagi pentru Telekom Sport.

Nedelcu a jucat in 30 de meciuri pentru Steaua pana acum si a marcat un gol.