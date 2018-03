OFICIAL | Fotbalul revine la viata in Grecia: campionatul se reia dupa 3 saptamani! Vesti proaste pentru Lucescu: PAOK risca retrogradarea

Fotbalul revine in Grecia.

Campionatul Greciei se reia dupa o pauza de trei saptamani. Autoritatile din Grecia au decis sa suspende campionatul dupa ce patronul lui PAOK Salonic a intrat cu pistolul pe teren la meciul cu AEK Atena. Fotbalul revine in Grecia in weekend-ul 30-31 martie.

In cazul in care forurile din Grecia vor ajunge la concluzia ca patronul lui PAOK l-a amenintat cu pistolul pe arbitrul partidei cu AEK, Federatia de Fotbal din Grecia poate merge pana la retrogradarea echipei lui Razvan Lucescu. O decizie in acest sens este asteptata in aceste zile.

Presedintele clubului PAOK Salonic, influentul om de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis, si-a prezentat "scuze" dupa ce a trimis fotbalul din Grecia intr-o noua postura nefavorabila intrerupand meciul de la Salonic cu AEK Atena, cu arma la brau, eveniment care a determinat Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) sa se sesizeze oficial.

Incidentul violent a determinat suspendarea, pana la noi ordine, a primei ligi a campionatului Greciei, optiune aleasa de guvernul de la Atena pentru a-i trage la raspundere pe cei implicati.

Asociatia Cluburilor Europene (ECA) a suspendat provizoriu echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, in urma incidentelor petrecute la derby-ul cu AEK Atena din 11 martie, cand presedintele clubului din Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren avand asupra sa un pistol.