ULTIMA ORA | Oferta fabuloasa pentru Razvan Lucescu: romanul, atras cu un salariu URIAS  

Razvan Lucescu a primit o oferta extrem de tentanta.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Razvan Lucescu a impresionat in Grecia prin ceea ce a facut la Xanthi, dar mai ales prin evolutia de la PAOK Salonic. Multumit de prestatia antrenorului roman, patronul Ivan Savvidis i-a facut o oferta incredibila: 600.000 de euro pe an daca alege sa continue la PAOK.

In acest moment, Razvan Lucescu are contract cu PAOK pana in 2019, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon, si are un salariu de 400.000 de euro pe an. Potrivit DigiSport, patronul lui PAOK, care a reusit de curand o afacere de 1,6 miliarde de dolari, i-a oferit 600.000 de euro pe an si un contract pana in 2021.

Situatia de la Salonic este insa extrem de tensionata. Ivan Savvidis a intrat cu pistolul pe teren la meciul cu AEK Atena si daca se demonstra ca l-a amenintat pe arbitrul meciului, PAOK risca chiar retrogradarea. Ramane de vazut daca Razvan Lucescu va accepta propunerea de a continua la PAOK in eventualitatea in care federatia greaca va lua o asemenea masura drastica.