"Facem sex de 15 ori pe saptamana! Inclusiv la turnee" Cel mai cunoscut cuplu din tenis, fara perdea! Fognini, despre relatia cu Pennetta. GALERIE FOTO

Fabio Fognini si Flavia Pennetta formeaza unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea tenisului. Italianul are 31 de ani, iar sotia sa 37.

Fabio Fognini a castigat, la 31 de ani, primul sau turneu de Masters. El a triumfat la Montecarlo, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Dusan Lajovic, scor 6-3, 6-4. In semifinale, Fognini a trecut de Rafa Nadal, scor 6-4, 6-2.

Fabio Fognini este casatorit cu fosta jucatoare de tenis Flavia Pennetta, retrasa din activitate. Cei doi s-au cunoscut in 2014 si s-au casatorit in 2016. In 2017, Pennetta a nascut un baietel, botezat Federico.

Fognini, dezvaluiri fara perdea despre relatia cu Pennetta



Fabio Fognini si Flavia Pennetta au povestit in presa cum s-au cunoscut. Fognini a dat si cateva picanterii din relatia lor.

"Uneori si noi ne intrebam cum s-a petrecut totul. Pentru ca s-a intamplat repede. Ne stiam din circuit, ne mai vedeam si aveam o relatie ok. Radeam, mai discutam din cand in cand. Cumva, amandoi am trecut prin relatii dezamagitoare si la un moment dat s-a intamplat asta", a povestit Pennetta pentru Corriere della Sera.

De cealalta parte, Fognini a fost mult mai degajat la interviu.

"Jucatorii de tenis primesc multe fotografii fierbinti pe Instagram, dar eu o am pe sotia mea care controleaza smartphoneul. Vorbim despre orice.

Eu si Flavia facem sex de 12-15 ori pe saptamana. Cand avem sau aveam turnee, de 7-8 ori!", a spus el.

