Emma Hayes a fost anunțată ca noua antrenoare a US Women's National Team.

Americancele, eliminate în optimele de finală la ultimul mondial

Britanica a preluat naționala SUA, după ce Vlatko Andonovski fusese demis în urma prestației de la CM 2023, iar Twila Kilgore asigurase interimatul. "The Stars and Stripes", pe patru ori campioană mondială (1991, 1999, 2015, 2019) și de alte patru ori olimpică (1996, 2004, 2008, 2012), s-a făcut de râs la Cupa Mondială din vara acestui an, când a terminat pe locul secund într-o grupă cu Olanda, Portugalia și Vietnam, apoi a fost învinsă de Suedia în optimile de finală (0-0, 4-5 d.l.d.).

Echipa SUA încearcă o reformare a lotului, după ce s-au retras deja celebrele Megan Rapinoe și Julie Ertz, iar alte jucătoare experimentate, precum Alex Morgan, Kristie Mewis, Alyssa Naeher, Becky Sauerbrunn, Crystal Dunn și Lynn Williams se află pe final de carieră. Primele meciuri ale lui Hayes la cârma naționalei americane vor fi amicalele cu China, care se vor desfășura la Fort Lauderdale (2 decembrie) și Frisco (5 decembrie). Anul viitor, SUA va fi gazda Concacaf W Gold Cup (februarie 2024), iar în iulie-august va participa la Jocurile Olimpice de la Paris.

Hayes este una dintre cele mai respectate antrenoare din fotbalul feminin

Emma Carol Hayes (47 de ani) este născută în cartierul londonez Camden și a jucat fotbal până la 17 ani, când o accidentare gravă la gleznă i-a întrerupt cariera de sportivă. Apoi și-a luat licența în Studii Europene, Spaniolă și Sociologie și a obținut Masterul în Studii de Securitate și Relații Internaționale. A antrenat echipele Long Island Lady Riders (2002), Iona Gaels (2003-2005), Arsenal (2006-2008 / secund), Chicago Red Stars (2008-2010) și Chelsea (2012-prezent). Ea va deține în paralel posturile de la naționala feminină americană și de clubul londonez.

În palmares are FA Women's Super League (6), FA WSL Spring Series (1), Women's FA Cup (5), FA Women's League Cup (2), Women's FA Community Shield (1), Best FIFA Football Coach (2021) și FA WSL Manager of the Season (2015, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023). A primit titlurile Officer of the Order of the British Empire (OBE / 2022) și Member of the Order of the British Empire (MBE / 2016).

Foto - Getty Images