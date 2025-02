Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles e finala Super Bowl 2025, în direct pe VOYO.

Zoltan Mesko, unicul român care a jucat într-o finală Super Bowl, a intrat în direct din Statele Unite pentru a vorbi la Studioul de pe VOYO, moderat de Costin Ștucan, înainte de finala din această noapte.



Mesko a fost punterul celor de la New England Patriots, în finala din 2012, când echipa sa a pierdut cu New York Giants, scor 17-21. În emisiune, Mesko, originar din Timișoara, a povestit și momentul în care era s-o lovească pe Madonna în cap cu mingea.

(cum e în pauză când are loc concertul?) "Corpul se răcește. Ne-am antrenat să ne liniștim, apoi să aducem din nou corpul la parametri de efort.



(despre recitalul Madonnei din 2012) O aveam pe Madonna care a cântat în 2012, eu ca punter am fost mai devreme pe marginea terenului, trebuia să șutez de câteva ori (pentru a se antrena) și era cât pe ce să o lovesc pe Madonna în cap cu mingea, am ratat-o la câțiva centimetri. Doar câțiva oameni au observat asta.



(despre finala pierdută) Nu e amuzant deloc să pierzi o finală... N-am avut atâtea emoții precum Tom Brady, pentru mine n-a fost atât de mare încărcătura. Orice copil își dorește să câștige", a povestit Zoltan Mesko, în emisiunea moderată de Costin Ștucan.