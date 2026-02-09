Seattle Seahawks a câştigat al doilea Super Bowl din istoria sa, după 29-13 cu New England Patriots, duminică, la Santa Clara (California), în marea finală a fotbalului american din NFL, transmisă în exclusivitate de VOYO.

Seahawks s-a bazat pe o apărare neobosită pentru a înăbuşi puternica ofensivă a adversarei sale.

Meciul, care a rămas strâns pentru o mare parte a primei reprize, fără touchdown-uri (9-0 pentru Seattle), a explodat în partea a doua, când cei de la Seahawks au obţinut un succes meritat.

Sam Darnold, quarterback-ul lui Seattle Seahawks, a reuşit o lansare de touchdown, în timp ce kicker-ul Jason Myers a marcat 5 field goals, un număr record pentru un Super Bowl.

Kenneth Walker, fundaşul lui Seahakws, a fost desemnat MVP-ul meciului, după ce a reuşit pase totale de 135 de yarzi.

Singurul român care a jucat în Super Bowl, Zoltan Mesko, a declarat la VOYO: ”Fotbalul american e ceva special tocmai pentru că totul se bazează pe strategie. Contează enorm, fiecare om de pe teren contează, fotbalul american e un joc de strategie extremă”.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

Info: Agerpres