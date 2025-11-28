Legendarul Michael Schumacher (56 de ani), campion mondial de 7 ori la Formula 1, nu va mai fi revăzut niciodată public de către fani. Familia sa a menținut o discreția totală după gravul accident la schi din 2013.

Michael Schumacher nu va mai apărea niciodată în spațiul public

Richard Hopkins, un prieten al lui Schumacher, a confirmat că marele campion nu va mai apărea niciodată în spațiul public. Doar câțiva apropiați au putut să îl vadă în ultimii 13 ani.

„Nu-l vom mai vedea pe Michael vreodată”, a transmis Richard Hopkins, potrivit publicației spaniole El Nacional.

Sursa citată a titrat: „Adio, Michael Schumacher. După 12 ani de chin, un prieten a confirmat cel mai negru scenariu” și a notat ulterior: „E imposibil să-l mai vedem pe Michael Schumacher”.



Monopostul condus de Michael Schumacher în 2001, vândut cu o sumă uriașă

Un monopost de Formula 1 pe care l-a condus Michael Schumacher în 2001, când fostul pilot germanul a câştigat unul dintre cele şapte titluri mondiale din vitrină, a fost vândut la licitaţie, cu ocazia MP Monaco, pentru 18,17 milioane de dolari!

Monopostul de F1, versiunea F2001, pe care legendarul pilot neamț l-a folosit în drumul spre titlul mondial din acel an, din 2001, a devenit cel mai scump vehicul din Marele Circ condus de Schumacher și vândut apoi la licitaţie.

Preţul, de 18,17 milioane de dolari, a depăşit suma precedentă, de 13,2 milioane de dolari, plătită de un ofertant pentru Ferrari F2003, din anul 2003, al lui Michael Schumacher. Tranzacția era făcută în anul 2022. În același timp, a devenit a patra cea mai scumpă maşină de Formula 1 vândută vreodată.

Recordul mondial este de 52,52 milioane de dolari, sumă obţinută la începutul acestui an, 2025, pentru un Mercedes W196 streamliner, care a fost condus de legendele Formulei 1 - Juan Manuel Fangio şi Stirling Moss, în anii 1950.

