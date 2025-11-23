Viva Las Vegas! Max Verstappen, rege în Sin City. Cine e lider în clasamentul piloților în Campionatul Mondial de Formula 1

Viva Las Vegas! Max Verstappen, rege &icirc;n Sin City. Cine e lider &icirc;n clasamentul piloților &icirc;n Campionatul Mondial de Formula 1 F 1
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formula 1 | Marele Premiu din Las Vegas.

TAGS:
Las VegasFormula 1Max Verstappen
Din articol

Formula 1 | Max Verstappen, rege în Las Vegas

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câștigat, duminică dimineață, Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, impunându-se pe Las Vegas Street Circuit (6,201 km) în fața britanicului Lando Norris (McLaren), care a mai făcut un pas spre titlul de campion Mondial.

Plecat de pe poziția a doua a grilei de start, cvadruplul campion mondial en titre s-a impus cu timpul de 1h 21 min. 08 sec. 429/1000, după 309,958 km, fiind urmat la 20 sec. 741/1000 de Norris și la 23 sec. 546/1000 de britanicul George Russell (Mercedes), scrie Agerpres.

Australianul Oscar Piastri, coechipierul lui Norris și în același timp rivalul său în cursa pentru titlu, a terminat pe poziția a patra, la 27 sec. 650/1000 de învingător.

Norris, care nu a reușit să frâneze la timp în primul viraj, după ce a încercat să-i închidă unghiul lui Verstappen, s-a clasat totuși al doilea și a mărit avansul în fața lui Piastri, pe care îl devansează cu 30 pct când au mai rămas în joc maximum 58 de pct de acumulat.

La rândul său, 'Mad Max', imperial în cursa de duminică, rămâne matematic în cursa pentru titlu după ce a obținut a 69-a victorie din cariera sa pe circuitul din Las Vegas, unde s-a mai impus în 2023. Dar cu un handicap de 42 pct față de Norris, el va avea nevoie de multă șansă pentru a-și păstra titlul.

Clasamentul Marelui Premiu de la Las Vegas:

1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1 h 21:08.429

2. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) la 20.741

3. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 23.546

4. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 27.650

5. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 30.488

6. Charles Leclerc (Monte Carlo/Ferrari) 30.678

7. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 34.924

8. Isack Hadjar (Franța/Racing Bulls-Red Bull) 45.257

9. Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 51.134

10. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 59.369

11. Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari) 1:00.635

12. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:10.549

13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:25.308

14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:26.974

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.702

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) la 1 tur

17. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1 tur

Cel mai bun tur în cursă: Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:33.365 în turul 50 (medie orară: 128,669 km/h)

Abandonuri:

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes): accident turul 1

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari): problemă mecanică în turul 3

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes): problemă mecanică în turul 36

În clasamentul Campionatului Mondial al piloților, lider este Lando Norris cu 408 pct, urmat de Piastri 378 pct, Max Verstappen 366 pct, George Russell 291 pct, Charles Leclerc 222 pct etc.

În clasamentul constructorilor, lider este McLaren-Mercedes cu 786 pct, deja campioană, urmată de Mercedes 423 pct, Red Bull 391 pct, Ferrari 371 pct, Williams-Mercedes 117 pct etc.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
Alertă &icirc;n Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
ARTICOLE PE SUBIECT
Pep Guardiola, la păm&acirc;nt! Cum a fost surprins după un nou eșec &icirc;n Premier League
Pep Guardiola, la pământ! Cum a fost surprins după un nou eșec în Premier League
S&acirc;rbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB &icirc;naintea meciului cu Steaua Roșie: &rdquo;Suntem mai buni ca ei!&rdquo;
Sârbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie: ”Suntem mai buni ca ei!”
Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial &icirc;n meciul cu Turcia
Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial în meciul cu Turcia
ULTIMELE STIRI
Oțelul - Farul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! &bdquo;Marinarii&rdquo; au ocazia de a urca &icirc;n clasament
Oțelul - Farul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! „Marinarii” au ocazia de a urca în clasament
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg
Cristi Chivu a transmis un mesaj clar &icirc;naintea derby-ului cu AC Milan
Cristi Chivu a transmis un mesaj clar înaintea derby-ului cu AC Milan
Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: &rdquo;Nu voiam golul ăsta!&rdquo;
Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: ”Nu voiam golul ăsta!”
Templul &icirc;și cheamă maestrul! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la revenirea Barcelonei pe Camp Nou
Templul își cheamă maestrul! Ce s-a întâmplat la revenirea Barcelonei pe Camp Nou
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a &icirc;nceput negocierile pentru transfer

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului



Recomandarile redactiei
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg
Cristi Chivu a transmis un mesaj clar &icirc;naintea derby-ului cu AC Milan
Cristi Chivu a transmis un mesaj clar înaintea derby-ului cu AC Milan
Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: &rdquo;Nu voiam golul ăsta!&rdquo;
Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: ”Nu voiam golul ăsta!”
S&acirc;rbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB &icirc;naintea meciului cu Steaua Roșie: &rdquo;Suntem mai buni ca ei!&rdquo;
Sârbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie: ”Suntem mai buni ca ei!”
Dennis Man a fost huiduit de un &icirc;ntreg stadion! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul lui PSV
Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion! Ce s-a întâmplat în meciul lui PSV
Alte subiecte de interes
Duelul Generațiilor! Carlos Alcaraz &icirc;l depășește pe Rafa Nadal &icirc;ntr-un meci de excepție la Las Vegas
Duelul Generațiilor! Carlos Alcaraz îl depășește pe Rafa Nadal într-un meci de excepție la Las Vegas
Echipa care a inspirat filmul Moneyball se mută &icirc;n Las Vegas!&nbsp;
Echipa care a inspirat filmul "Moneyball" se mută în Las Vegas! 
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, c&acirc;nd și-a susținut idolul din Formula 1, aflat &icirc;n duel cu Ayrton Senna. E prietenul meu!
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul c&acirc;știgător
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
Verstappen primește o mașină mai bună? Sergio Perez a răspuns sincer
"Verstappen primește o mașină mai bună?" Sergio Perez a răspuns sincer
Max Verstappen va pleca din pole position &icirc;n cursa sprint de la Miami
Max Verstappen va pleca din pole position în cursa sprint de la Miami
CITESTE SI
Vreme rece, lapoviță și ninsoare &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod galben de ploi abundente &icirc;n zone din șase județe

stirileprotv Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

A &icirc;nceput campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

stirileprotv A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!