Viva Las Vegas! Max Verstappen, rege în Sin City. Cine e lider în clasamentul piloților în Campionatul Mondial de Formula 1

Formula 1 | Max Verstappen, rege în Las Vegas
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câștigat, duminică dimineață, Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, impunându-se pe Las Vegas Street Circuit (6,201 km) în fața britanicului Lando Norris (McLaren), care a mai făcut un pas spre titlul de campion Mondial.
Plecat de pe poziția a doua a grilei de start, cvadruplul campion mondial en titre s-a impus cu timpul de 1h 21 min. 08 sec. 429/1000, după 309,958 km, fiind urmat la 20 sec. 741/1000 de Norris și la 23 sec. 546/1000 de britanicul George Russell (Mercedes), scrie Agerpres.
Australianul Oscar Piastri, coechipierul lui Norris și în același timp rivalul său în cursa pentru titlu, a terminat pe poziția a patra, la 27 sec. 650/1000 de învingător.
Norris, care nu a reușit să frâneze la timp în primul viraj, după ce a încercat să-i închidă unghiul lui Verstappen, s-a clasat totuși al doilea și a mărit avansul în fața lui Piastri, pe care îl devansează cu 30 pct când au mai rămas în joc maximum 58 de pct de acumulat.
La rândul său, 'Mad Max', imperial în cursa de duminică, rămâne matematic în cursa pentru titlu după ce a obținut a 69-a victorie din cariera sa pe circuitul din Las Vegas, unde s-a mai impus în 2023. Dar cu un handicap de 42 pct față de Norris, el va avea nevoie de multă șansă pentru a-și păstra titlul.
Clasamentul Marelui Premiu de la Las Vegas:
1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1 h 21:08.429
2. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) la 20.741
3. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 23.546
4. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 27.650
5. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 30.488
6. Charles Leclerc (Monte Carlo/Ferrari) 30.678
7. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 34.924
8. Isack Hadjar (Franța/Racing Bulls-Red Bull) 45.257
9. Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 51.134
10. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 59.369
11. Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari) 1:00.635
12. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:10.549
13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:25.308
14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:26.974
15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.702
16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) la 1 tur
17. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1 tur
Cel mai bun tur în cursă: Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:33.365 în turul 50 (medie orară: 128,669 km/h)
Abandonuri:
Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes): accident turul 1
Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari): problemă mecanică în turul 3
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes): problemă mecanică în turul 36
În clasamentul Campionatului Mondial al piloților, lider este Lando Norris cu 408 pct, urmat de Piastri 378 pct, Max Verstappen 366 pct, George Russell 291 pct, Charles Leclerc 222 pct etc.
În clasamentul constructorilor, lider este McLaren-Mercedes cu 786 pct, deja campioană, urmată de Mercedes 423 pct, Red Bull 391 pct, Ferrari 371 pct, Williams-Mercedes 117 pct etc.