După ce ușile Marelui Circ i s-au închis rând pe rând, fiul legendarului Michael Schumacher a ales să traverseze Oceanul și a bătut palma cu echipa Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) pentru sezonul 2026 din IndyCar Series.



Neamțul a sperat până în ultima clipă la o revenire spectaculoasă pe grila de Formula 1 pentru sezonul viitor, însă negocierile cu Sauber/Audi și Alpine nu s-au concretizat. După ce s-a despărțit de rolul de pilot de rezervă la Mercedes la finalul lui 2024 și a concurat în Campionatul Mondial de Anduranță (WEC) pentru Alpine – unde a prins trei podiumuri – Mick a decis că este momentul pentru o nouă provocare în Statele Unite.



"Având experiență atât în F1, cât și în cursele de anduranță, și concurând în diverse serii de-a lungul anilor, am o perspectivă și cunoștințe care sunt sigur că vor contribui la un parteneriat grozav", a transmis Schumacher după oficializarea mutării.



Impresionat de la primele teste



Decizia celor de la RLL de a-l aduce pe Mick nu a fost una doar de imagine. Bobby Rahal, coproprietarul echipei, a mărturisit că prestația germanului la teste a fost decisivă.



"Testul său pe circuitul IMS a fost excepțional, a impresionat fiecare membru al echipei. Toți au plecat de la acel eveniment hotărâți să facă tot posibilul pentru a-l aduce pe Mick în programul nostru. Suntem încântați că a ales să ni se alăture și abia așteptăm să trecem la treabă", a spus Rahal.



Mick Schumacher va pilota monopostul cu numărul 47, avându-i colegi pe Graham Rahal și pe Louis Foster, cel care a câștigat titlul de "Rookie of the Year" în 2025. Sezonul 2026 din IndyCar, care va cuprinde 17 etape, va lua startul pe 1 martie, cu Marele Premiu Firestone din St. Petersburg, Florida.

