Formula 1 | Marele Premiu din Singapore: George Russell, în pole-position

Formula 1 | Marele Premiu din Singapore: George Russell, &icirc;n pole-position F 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formula 1 | Marele Premiu din Singapore.


TAGS:
Formula 1Marele PremiuSingaporepole positionGeorge Russellf1

George Russell (Mercedes) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu din Singapore, a 18-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pentru Russell este al doilea pole position din acest sezon, după cel din Canada, din etapa a zecea.

“Este extraordinar să fiu pe pole position. Ieri a fost o zi foarte dificilă din multe motive, aşa că este minunat să revin şi să obţin un rezultat bun. Ştiam că maşina are potenţial, Kimi a făcut o treabă excelentă şi m-a inspirat ceea ce a făcut”, a declarat Russell.

În calificările de sâmbătă, pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull), pe trei a terminat Oscar Piastri (McLaren), pe patru Kimi Antonelli (Mercedes) şi pe cinci Lando Norris (McLaren).

Tot 10 este completat de Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) şi Fernando Alonso (Aston Martin).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar
ULTIMELE STIRI
ACUM: FC Argeș - Petrolul 0-0! Gazdele pot ajunge pe primul loc &icirc;n Superliga
ACUM: FC Argeș - Petrolul 0-0! Gazdele pot ajunge pe primul loc în Superliga
Adi Mutu a semnat: &rdquo;Sperăm să ajungă mari fotbaliști&rdquo;
Adi Mutu a semnat: ”Sperăm să ajungă mari fotbaliști”
Ioan Ovidiu Sabău a cerut &icirc;n direct la TV rezilierea contractului cu U Cluj
Ioan Ovidiu Sabău a cerut în direct la TV rezilierea contractului cu U Cluj
Doar adevărații fani ai fotbalului &icirc;l recunosc așa! Un atacant fabulos a devenit ultras
Doar adevărații fani ai fotbalului îl recunosc așa! Un atacant fabulos "a devenit ultras"
Premier League | Manchester United - Sunderland și Arsenal - West Ham, ACUM, LIVE pe VOYO. &rdquo;Tunarii&rdquo; deschid scorul
Premier League | Manchester United - Sunderland și Arsenal - West Ham, ACUM, LIVE pe VOYO. ”Tunarii” deschid scorul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se pregătește transferul la FCSB: &rdquo;Pe o sumă colosală&rdquo;

Se pregătește transferul la FCSB: ”Pe o sumă colosală”

Gigi Becali a dezvăluit c&acirc;t plătește anual pentru salariile jucătorilor de la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit cât plătește anual pentru salariile jucătorilor de la FCSB

O poză c&acirc;t o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial

O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial

Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct &icirc;n China, la o echipă cu doi rom&acirc;ni importanți

Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți

Cătălin C&icirc;rjan, șocat. Ce i-a spus arbitrul &icirc;nainte de meciul de &bdquo;polo&rdquo; Slobozia - Dinamo

Cătălin Cîrjan, șocat. Ce i-a spus arbitrul înainte de meciul de „polo” Slobozia - Dinamo

&Icirc;ncă o &rdquo;țeapă&rdquo; la FCSB, după Compagno?! Gigi Becali, pe punctul să dea cu piciorul la un milion de euro

Încă o ”țeapă” la FCSB, după Compagno?! Gigi Becali, pe punctul să dea cu piciorul la un milion de euro



Recomandarile redactiei
Adi Mutu a semnat: &rdquo;Sperăm să ajungă mari fotbaliști&rdquo;
Adi Mutu a semnat: ”Sperăm să ajungă mari fotbaliști”
Premier League | Manchester United - Sunderland și Arsenal - West Ham, ACUM, LIVE pe VOYO. &rdquo;Tunarii&rdquo; deschid scorul
Premier League | Manchester United - Sunderland și Arsenal - West Ham, ACUM, LIVE pe VOYO. ”Tunarii” deschid scorul
George Pușcaș, pe punctul să semneze!? Este dorit de către club, dar &rdquo;e o alegere riscantă&rdquo;: &rdquo;Vrea să semneze imediat!&rdquo;
George Pușcaș, pe punctul să semneze!? Este dorit de către club, dar ”e o alegere riscantă”: ”Vrea să semneze imediat!”
Ioan Ovidiu Sabău a cerut &icirc;n direct la TV rezilierea contractului cu U Cluj
Ioan Ovidiu Sabău a cerut în direct la TV rezilierea contractului cu U Cluj
Nota primită de Ianis Hagi după ce și-a trecut &icirc;n cont un gol și un assist la noua echipă
Nota primită de Ianis Hagi după ce și-a trecut în cont un gol și un assist la noua echipă
Alte subiecte de interes
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, c&acirc;nd și-a susținut idolul din Formula 1, aflat &icirc;n duel cu Ayrton Senna. E prietenul meu!
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul c&acirc;știgător
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
Formula 1 | Lando Norris, autoritar &icirc;n Marele Premiu de la Monte Carlo. Locul ocupat de Charles Leclerc
Formula 1 | Lando Norris, autoritar în Marele Premiu de la Monte Carlo. Locul ocupat de Charles Leclerc
Formula 1 | Leclerc (Ferrari), cel mai rapid şi &icirc;n a doua sesiune de antrenamente libere pentru MP al Principatului Monaco. Spectacol &icirc;n orașul miliardarilor
Formula 1 | Leclerc (Ferrari), cel mai rapid şi în a doua sesiune de antrenamente libere pentru MP al Principatului Monaco. Spectacol în orașul miliardarilor
DEZASTRU total pentru Dan Petrescu &icirc;n grupele Champions League! Penalty ratat &icirc;n minutul 90, &rdquo;marinarii&rdquo; din Singapore s-au răzbunat
DEZASTRU total pentru Dan Petrescu în grupele Champions League! Penalty ratat în minutul 90, ”marinarii” din Singapore s-au răzbunat
Jeonbuk Hyundai Motors, echipa lui Dan Petrescu, s-a distrat &icirc;n Champions League cu &rdquo;marinarii&rdquo; din Singapore!
Jeonbuk Hyundai Motors, echipa lui Dan Petrescu, s-a distrat în Champions League cu ”marinarii” din Singapore!
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
(EN) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!