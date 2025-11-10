Replica a fost construită din 400.000 de cărămizi Lego, în peste 22.000 de ore de muncă

În Băneasa Shopping City a fost expusă replica unui bolid Ferrari construit din piese Lego, care a fost condusă de Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, într-o cursă demonstrativă la Miami Grand Prix, în mai 2025. Andreea Spiridon, marketing director al Lego România, a explicat de ce este specială această mașină. Tot în week-end-ul trecut, compania Bitdefender a adus în București o mașină reală de curse Ferrari, pentru a celebra prelungirea contractului exclusiv la nivel mondial, la categoria securitate cibernetică.



"Acest model este o replică, scală 1 la 1 a monopostului de Formula 1 deținut de echipa Ferrari. Este același model pe care piloții Charles Leclerc și Lewis Hamilton l-au condus la cursa de la Miami, în parada piloților premergătoare cursei. Este un model funcțional, care atinge viteze de până la 20 de kilometri pe oră, un model construit în peste 22.000 de ore din 400.000 de cărămizi Lego și care cântărește o tonă și jumătate. Designerii Lego și inginerii de la Ferrari au colaborat pentru a produce acest model extraordinar.



"România este a patra țară care a reușit să aducă acest monopost"

Nu ne-am așteptat la o prezență atât de mare, lumea a venit imediat după ce am deschis standul. Estimăm că vom avea multe mii de vizitatori în decursul celor trei săptămâni în care modelul ca fi expus la mall-ul din Băneasa. Poate fi văzut până la final de noiembrie, iar în week-end-uri copiii și părinții sunt invitați la multe evenimente plăcute cu această tematică.

(Dacă prinde doar 20 de km/h, este o mașină potrivită pentru traficul din București?) E adevărat. Am întrebat dacă ne putem plimba puțin prin mall cu ea, din păcate nu ne-a fost permis. Este o mașină care deja a devenit globală la nivel global, dar România este a patra țară care a reușit să aducă acest monopost, după Italia, Cehia și Olanda. Cred că avem foarte mulți fani Ferrari în România și suntem în topul țărilor europene în ceea ce reprezintă intersul pentru Formula 1", a declarat Andreea Spiridon.

Foto - capturi video Pro TV Sport

