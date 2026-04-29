Uar Bernard nu a jucat niciun meci de fotbal american, până să ajungă în NFL

Una dintre surprizele NFL Draft 2026 a fost alegerea făcută de Philadelphia Eagles, care l-a ales în runda a șaptea (alegerea 251) pe Uar Bernard (21 de ani), pentru postul de defensive tackle. Acesta are un fizic impresionant (193cm, 140kg, 6% grăsime corporală), dar nu a jucat niciodată fotbal american. Nigerianul a început să practice sportul la vârsta de 16 ani, jucând puțin baschet, înainte să se îndrepte spre atletism. A participat la International Player Pathway Pro Day, unde i-a impresionat pe scouterii echipelor cu o notă de zece în Relative Athletic Score.

La Draftul din acest an și-a găsit echipă în NFL și Seydou Traore (23 de ani, 2.03 cm, 111 kg), un alt absolvent al International Player Pathway. Acesta a fost ales de Miami Dolphins pentru postul de tight end (runda 5, poziția 180), iar, spre deosebire de Bernard, a jucat fotbal american în liceul și colegiu. Britanicul a jucat fotbal în copilărie, fiind portar la mai multe echipe de juniori din Franța și Anglia, apoi s-a mutat în SUA, unde a fost legitimat la Clearwater Academy, Arkansas State University și Mississippi State University.

Quarterback-ul Fernando Mendoza, prima alegere din Draftul 2026

NFL Draft 2026 a fost găzduit de Pittsburgh (Pennsylvania), în perioada 23-25 aprilie, și au avut loc 257 de alegeri în 7 runde. De pe primele zece poziții au fost aleși Fernando Mendoza (22 de ani / SUA / quarterback / de la Indiana University Bloomington la Las Vegas Raiders / câștigătorul Heisman Trophy în 2025), David Bailey (22 de ani / SUA / linebacker / de la Texas Tech University la New York Jets), Jeremiyah Love (20 de ani / SUA / de la University of Notre Dame la Arizona Cardinals / câștigătorul Doak Walker Award în 2025), Carnell Tate (21 de ani / SUA / wide receiver / de la Ohio State University la Tennessee Titans), Arvell Reese (20 de ani / SUA / linebacker / de la Ohio State University la New York Giants), Mansoor Delane (22 de ani / SUA / cornerback / SUA / de la Louisiana State University la Kansas City Chiefs), Sonny Styles (21 de ani / SUA / linebacker / SUA / de la Ohio State University la Washington Commanders), Jordyn Tyson (21 de ani / wide receiver / SUA / de la Arizona State University la New Orleans Saints), Spencer Fano (21 de ani / SUA / offensive tackle / SUA / de la University of Utah la Cleveland Browns) și Francis Mauigoa (20 de ani / guard / Samoa Americană / de la University of Miami la New York Giants).

Foto - uar_bernanrd (Instagram)