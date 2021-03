Sunt imaginile momentului! Cum poate arata dupa operatie sportivul care si-a distrus pieptul in timpul antrenamentelor! Imagini cu puternic impact emotional

Ryan Crowley (23 ani) a suferit o accidentare horror in timp ce se antrena!

Tanarul culturist se antrena intens pentru a deveni unul dintre sportivii de top de la aceasta categorie, insa a trait un adevarat cosmar dupa ce si-a rupt complet muschiul pieptului in timp ce se pregatea cu greutati.

Dupa operatia pe care a suferit-o si care a durat cu trei ore mai mult decat se asteptau medicii, care nu ii dadeau sanse, Crowley le-a multumit tuturor celor care l-au ajutat.

La cateva zile de la interventia suferita, tanarul sportiv a postat si prima fotografie cu ranile sale, avand in continuare corpul extrem de inflamat si vanat.

"Am in continuare dureri groaznice si ma aflu in spital, asta este doar jumatate din rana. Tot corpul meu este umflat, insa imi pot simti mainile si picioarele, sunt mult mai bine acum", a scris Ryan pe Instagram.