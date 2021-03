Comentatorul sportiv care a infuriat o intreaga planeta! A vorbit crezand ca a inchis microfonul, dar a fost auzit de toata lumea! Ce a putut sa spuna

Un comentator al unui meci de baschet disputat in SUA este protagonistul ultimului scandal din sport.

Matt Rowan comenta meciul dintre Norman High School si Midwest City cand a facut o gafa imensa! Barbatul, detinator al serviciului de streaming care se ocupa de transmiterea meciului, nu a realizat ca are microfonul deschis si a inceput sa comenteze in momentul in care jucatoarele au ingenuncheat.

Deja este cunoscut gestul prin care se accentueaza lupta impotriva rasismului.

Crezand ca nu este auzit, barbatul a facut comentarii jignitoare la adresa baschetbalistelor care s-au asezat in genunchi la momentul imnului.

"Ingenuncheaza? Sper ca cele de la Norman sa ia bataie! Sper sa piarda meciul asta! Hai Midwest City! Ingenuncheaza in halul ala?", scrie BBC reproducand spusele barbatului.

Mai mult, barbatul a facut si comentarii rasiste la adresa fetelor.

In incercarea de a gasi o scuza, barbatul a spus ca are diabet de tipul 1.

"Desi nu mi se scuza remarcile, nu e ciudat ca atunci cand am o cantitate mare de zahar in sange sa devin dezorientat, iar des spun lucruri care nu sunt potrivite si ranesc", sustine barbatul conform BBC.