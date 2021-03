EXCLUSIV | "Din punct de vedere sportiv, am fost peste ei!" Cum comenteaza antrenorul celor de la Viitorul Pandurii acuzatiile Universitatii Cluj

Viitorul Tg-Jiu a eliminat pe U Cluj din Cupa Romaniei, miercuri, dupa ce a invins-o cu 3-1.

Condusa la pauza de clujeni, echipa antrenata de Flavius Stoican a avut o rabufnire de orgoliu si a intors rezultatul in partea a doua. Insa, problemele de arbitraj nu au lipsit din acest meci, cluejnii reclamand un penalty in repriza a doua la scorul de 1-1.

"E o situatia destul de delicata la ei, faptul ca ei plecau favoriti. Isi doreau foarte mult sa se califice, insa m-a facut pe mine sa le dau o ambitie in plus jucatorilor. In privinta arbitrajului eu sunt de parere ca penalty-ul nostru a fost foarte clar, iar cel reclamat de ei, e interpretabil, se da sau nu se da, sunt situatii si situatii.

Din punct de vedere sportiv, insa, cred ca suntem echipa care pasat, care si-a creeat ocazii si a meritat sa castige. Ei se apara bine, sunt o echipa buna, insa am fost mai buni si am meritat calificarea", a spus Flavius Stoica la Ora exacta in sport, pe Pro X.

Fostul fundas a vorbit si despre lupta la promovare din Liga a 2-a si se declara incantat de concurenta teribila pentru primele 6 locuri.

"Cu atat e mai frumos, fiindca orice meci il joci pe muchie de cutit. E importanta presiunea rezultatelor, insa nu trebuie sa o dam in teama, in frica, sa nu intram cu zambetul pe buze pe teren. Cu o victorie sau doua victorii esti sus. Noi avem o echipa care intr-adevar are potential, cu jucatori tineri, romani, iar gandul meu e ca ei sa creasca de la meci la meci", a concluzionat Flavius Stoican.