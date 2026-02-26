Stefanos Tsitsipas a renunțat în vara anului anterior la serviciile fostului antrenor al lui Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, după numai două luni de colaborare cu jucătorul croat care a ieșit campion pe iarba de la Wimbledon, în 2001.

Tsitsipas s-a despărțit de Ivanisevic printr-un mesaj scurt, publicat pe Instagram, numind colaborarea „o experiență scurtă, dar intensă, un capitol cu adevărat valoros în parcursul meu,” la finalul căreia simțea „doar respect pentru Goran.”

Stefanos Tsitsipas, reacții total diferite la adresa lui Goran Ivanisevic, la opt luni distanță

Jumătate de an mai târziu, același tenismen grec iese din top 40 ATP, după șapte ani în care nu a semnat această contra-performanță, iar Goran Ivanisevic nu a scăpat de criticile jucătorului din Grecia, în aceste clipe tensionate pentru Tsitsipas.

„Regret anumite decizii pe care le-am luat pripit, bazându-mă pe prestațiile mele din trecut și pe alte lucruri de acest fel. Ce am învățat este că, dacă ești un jucător bun de tenis sau dacă ai jucat bine la viața ta, nu înseamnă neapărat că ești și un antrenor bun. Asta am învățat din tot procesul.

Uneori întâlnești oameni ideali pentru tine care n-au fost neapărat cei mai buni din lume, câștigători de Grand Slam sau legende. Acești oameni pot scoate ce e mai bun din tine, spre deosebire de cei care se bucură de un anumit statut în joc,” a declarat Stefanos Tsitsipas, recent eliminat la Dubai, conform Punto de Break.