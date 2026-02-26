GALERIE FOTO „Neantrenatul” Tsitsipas iese din top 40 ATP, după 7 ani, dar se preocupă să îl critice pe fostul antrenor, Ivanisevic. Cum l-a numit

„Neantrenatul” Tsitsipas iese din top 40 ATP, după 7 ani, dar se preocupă să îl critice pe fostul antrenor, Ivanisevic. Cum l-a numit Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tsitsipas s-a întors 180 de grade, în raport cu Ivanisevic.

TAGS:
Goran IvanisevicStefanos TsitsipasTenis ATPantrenorWimbledon
Din articol

Stefanos Tsitsipas a renunțat în vara anului anterior la serviciile fostului antrenor al lui Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, după numai două luni de colaborare cu jucătorul croat care a ieșit campion pe iarba de la Wimbledon, în 2001.

Tsitsipas s-a despărțit de Ivanisevic printr-un mesaj scurt, publicat pe Instagram, numind colaborarea „o experiență scurtă, dar intensă, un capitol cu adevărat valoros în parcursul meu,” la finalul căreia simțea „doar respect pentru Goran.”

Stefanos Tsitsipas, reacții total diferite la adresa lui Goran Ivanisevic, la opt luni distanță

Jumătate de an mai târziu, același tenismen grec iese din top 40 ATP, după șapte ani în care nu a semnat această contra-performanță, iar Goran Ivanisevic nu a scăpat de criticile jucătorului din Grecia, în aceste clipe tensionate pentru Tsitsipas.

„Regret anumite decizii pe care le-am luat pripit, bazându-mă pe prestațiile mele din trecut și pe alte lucruri de acest fel. Ce am învățat este că, dacă ești un jucător bun de tenis sau dacă ai jucat bine la viața ta, nu înseamnă neapărat că ești și un antrenor bun. Asta am învățat din tot procesul.

Uneori întâlnești oameni ideali pentru tine care n-au fost neapărat cei mai buni din lume, câștigători de Grand Slam sau legende. Acești oameni pot scoate ce e mai bun din tine, spre deosebire de cei care se bucură de un anumit statut în joc,” a declarat Stefanos Tsitsipas, recent eliminat la Dubai, conform Punto de Break.

Stefanos Tsitsipas

  • Stefanos tsitsipas ao 26 accidentare
×
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
ÎNAPOI LA ARTICOL

De unde, schimbarea lui Tsitsipas? Ce a declarat Ivanisevic despre grec

După încheierea parteneriatului scurt cu Tsitsipas, Ivanisevic a surprins printr-o serie de declarații în care transmitea că jucătorul din Grecia se bazează prea mult pe propriul talent și nu acordă suficientă importanță pregătirii fizice.

„Am vorbit cu el de mai multe ori şi, dacă rezolvă unele dintre problemele din afara tenisului, are şansa să revină acolo unde merită să fie, pentru că este prea bun pentru a fi în afara top 10", a spus croatul despre Tsitsipas.

„Vrea, dar nu face nimic. Spune mereu 'Vreau, vreau', dar nu văd niciun progres. Am fost şocat. Nu am mai văzut un jucător de tenis atât de nepregătit în viaţa mea. Cu genunchiul meu, sunt de trei ori mai bine pregătit decât el", a declarat Ivanisevic, pentru publicația Sport Klub.

Tsitsipas, zi dramatică în finala Roland Garros 2021

Două finale de turneu de mare șlem a pierdut Stefanos Tsitsipas, la Roland Garros 2021 și Australian Open 2023.

În 2021, Tsitsipas l-a condus pe Djokovic cu 2-0 la seturi în finala turneului de mare șlem de la Paris, într-o zi în care, avea să afle, mai târziu, nu doar gustul amar al înfrângerii, ci și durerea veștii decesului bunicii.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Xavi nu va fi selecționerul Marocului la CM 2026! Cine îl va înlocui pe Walid Regragui
Xavi nu va fi selecționerul Marocului la CM 2026! Cine îl va înlocui pe Walid Regragui
Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”
Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”
„Cuminte” în WTA, „coșmarul” jucătoarelor române a surprins pe toată lumea și a pozat provocator pentru o revistă
„Cuminte” în WTA, „coșmarul” jucătoarelor române a surprins pe toată lumea și a pozat provocator pentru o revistă
Tun financiar pentru Arsenal! Venituri uriașe, cele mai mari din istorie
Tun financiar pentru Arsenal! Venituri uriașe, cele mai mari din istorie
Visul fundașului care a impresionat la Dinamo: vrea să se retragă din „Ștefan cel Mare”
Visul fundașului care a impresionat la Dinamo: vrea să se retragă din „Ștefan cel Mare”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!

Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!

S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

FCSB, în grupele europene din play-out. Cum ar arăta traseul către milioanele de la UEFA

FCSB, în grupele europene din play-out. Cum ar arăta traseul către milioanele de la UEFA

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”

Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”



Recomandarile redactiei
Xavi nu va fi selecționerul Marocului la CM 2026! Cine îl va înlocui pe Walid Regragui
Xavi nu va fi selecționerul Marocului la CM 2026! Cine îl va înlocui pe Walid Regragui
Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”
Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”
Tun financiar pentru Arsenal! Venituri uriașe, cele mai mari din istorie
Tun financiar pentru Arsenal! Venituri uriașe, cele mai mari din istorie
„Cuminte” în WTA, „coșmarul” jucătoarelor române a surprins pe toată lumea și a pozat provocator pentru o revistă
„Cuminte” în WTA, „coșmarul” jucătoarelor române a surprins pe toată lumea și a pozat provocator pentru o revistă
Decizia luată de Cristi Chivu! Cum vrea să spele rușinea din Champions League
Decizia luată de Cristi Chivu! Cum vrea să spele rușinea din Champions League
Alte subiecte de interes
Ivanisevic a dezvăluit exact cât timp va mai juca Novak Djokovic tenis, după aurul olimpic, cucerit la Paris
Ivanisevic a dezvăluit exact cât timp va mai juca Novak Djokovic tenis, după aurul olimpic, cucerit la Paris
Îl împunge pe Ivanisevic? Andy Roddick face declarația lunii: „Și pisica mea l-ar putea antrena pe Djokovic”
Îl împunge pe Ivanisevic? Andy Roddick face declarația lunii: „Și pisica mea l-ar putea antrena pe Djokovic”
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Lupta crâncenă pe care o duce un star din WTA: "Mi-au spus că e complicat să-mi continui cariera. Le-am cerut o soluție, orice!". O rivală din circuit e sursa de inspirație: "O femeie cu inimă mare"
Lupta crâncenă pe care o duce un star din WTA: "Mi-au spus că e complicat să-mi continui cariera. Le-am cerut o soluție, orice!". O rivală din circuit e sursa de inspirație: "O femeie cu inimă mare"
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță o creştere spectaculoasă a temperaturilor. Zonele unde va fi cel mai cald

stirileprotv Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță o creştere spectaculoasă a temperaturilor. Zonele unde va fi cel mai cald

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

stirileprotv Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!