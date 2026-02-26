Pentru stagiunea 2025-2026, conducerea roș-albaștrilor a decis să aloce un buget important pentru aducerea de fotbaliști noi, pentru a împrospăta echipa, cheltuielile totale ridicându-se la 1,62 milioane de euro.

Cel mai scump transfer a fost cel al lui Dennis Politic, cumpărat de la FC Dinamo pentru suma de 970.000 de euro. Pe lângă acesta, au mai sosit Joao Paulo, în schimbul a 600.000 de euro, și Mamadou Thiam, mutare care a costat 50.000 de euro. În ciuda efortului financiar inițial, Politic a petrecut puțin timp în lotul campioanei, fiind deja cedat sub formă de împrumut la FC Hermannstadt la începutul lunii februarie 2026.

Balanță pozitivă în urma plecărilor

Chiar dacă a cheltuit o sumă substanțială pentru achiziții, patronul echipei și-a recuperat integral banii din vânzarea de jucători. Veniturile obținute din plecări au atins borna de 1,90 milioane de euro.

Cea mai profitabilă afacere a fost transferul lui Adrian Șut la Al-Ain, mutare care a adus 1,40 milioane de euro în conturile clubului. Veniturile au fost completate de plecarea lui Marius Ștefănescu la Konyaspor, pentru 300.000 de euro, dar și de mutarea lui Nana Antwi la B. Jerusalem, în schimbul a 200.000 de euro. Astfel, la nivelul întregului sezon, clubul bucureștean înregistrează un bilanț pozitiv din transferuri, cu un profit net de 280.000 de euro.