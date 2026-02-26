Contestat de „fiica secretă”, Vladimir Putin mai primește o lovitură din cercul său de apropiați

La patru ani de la începutul invaziei, o voce influentă din apropierea liderului de la Kremlin rupe tăcerea. Ksenia Sobciak, vedetă TV și persoană cu legături profunde cu Vladimir Putin, a publicat un text pe rețelele de socializare în care cere pacea. Gestul atrage atenția mai ales din cauza faptului că tatăl ei, Anatoli Sobciak, i-a fost mentor politic actualului președinte rus, iar liderul de la Moscova a participat personal la botezul Kseniei.

Realitatea ascunsă de marile metropole

Sobciak a explicat că efectele conflictului sunt resimțite profund în întreaga țară, chiar dacă locuitorii din Moscova sau Sankt Petersburg sunt adesea feriți de ororile frontului.

„Mor ruși, mor ucraineni – uneori rapid, alteori în dureri cumplite și lent. Orașe de ambele părți îngheață fără căldură și lumină. Toate acestea trebuie să înceteze. De patru ani, țara mea trăiește în război. În capitale nu se vede. În orașe nu se vede. Dar este deja țesut în mii și mii de destine. Rusia este acoperită de puncte roșii de doliu și durere. Cu cât sfârșitul războiului este mai departe, cu atât o viață cu adevărat pașnică și liniștită pentru milioane de oameni este mai îndepărtată”, a fost mesajul Kseniei.