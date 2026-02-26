Contestat de „fiica secretă”, Vladimir Putin mai primește o lovitură din cercul său de apropiați

Contestat de „fiica secretă", Vladimir Putin mai primește o lovitură din cercul său de apropiați
Ksenia Sobciak, fina președintelui rus, a transmis ieri un mesaj ferm în care cere încheierea conflictului din Ucraina, atrăgând atenția asupra pierderilor masive de vieți omenești de pe front.

Vladimir PutinKsenia SobciakRusiarazboiul din Ucraina
La patru ani de la începutul invaziei, o voce influentă din apropierea liderului de la Kremlin rupe tăcerea. Ksenia Sobciak, vedetă TV și persoană cu legături profunde cu Vladimir Putin, a publicat un text pe rețelele de socializare în care cere pacea. Gestul atrage atenția mai ales din cauza faptului că tatăl ei, Anatoli Sobciak, i-a fost mentor politic actualului președinte rus, iar liderul de la Moscova a participat personal la botezul Kseniei.

Sobciak a explicat că efectele conflictului sunt resimțite profund în întreaga țară, chiar dacă locuitorii din Moscova sau Sankt Petersburg sunt adesea feriți de ororile frontului.

„Mor ruși, mor ucraineni – uneori rapid, alteori în dureri cumplite și lent. Orașe de ambele părți îngheață fără căldură și lumină. Toate acestea trebuie să înceteze. De patru ani, țara mea trăiește în război. În capitale nu se vede. În orașe nu se vede. Dar este deja țesut în mii și mii de destine. Rusia este acoperită de puncte roșii de doliu și durere. Cu cât sfârșitul războiului este mai departe, cu atât o viață cu adevărat pașnică și liniștită pentru milioane de oameni este mai îndepărtată”, a fost mesajul Kseniei.

Pierderi uriașe și discuții blocate

Apelul vedetei TV apare pe fondul unui război de uzură care continuă să facă victime. Estimările oficialilor occidentali și ale Kievului indică faptul că armata rusă ar avea peste 1,25 milioane de militari ieșiți din luptă, cu o medie de aproape 40.000 de victime lunar din noiembrie până în prezent.

În același timp, discursul de la Moscova rămâne intransigent. Dmitri Medvedev a amenințat din nou cu utilizarea armelor nucleare, în timp ce negocierile de pace intermediate de Statele Unite stagnează, rușii solicitând controlul asupra mai multor teritorii ucrainene. Atitudinea Kseniei Sobciak nu reprezintă însă prima fisură din anturajul președintelui. La finalul anului trecut, Elizaveta Krivonogih, prezentată în presă drept fiica neoficială a lui Putin, și-a manifestat public regretul față de acest conflict armat.

