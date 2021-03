Cum arata acum corpul culturistului care si-a DISTRUS pieptul printr-o accidentare de COSMAR! Imagini si dezvaluiri cu impact emotional

Culturistul Ryan Crowley a suferit o accidentare de cosmar saptamana trecuta.

Tanarul in varsta de 23 de ani a fost supus imediat unei operatii complicate si se afla acum in fata unei perioade lungi de recuperare.

Avand corpul plin de vanatai, culturistul a fost externat din spital joi, moment in care a publicat o serie de noi fotografii cu modul in care arata ranile sale.

Sportivul a transmis si un mesaj pe contul sau de Instagram, unde le-a multumit celor care incearca sa il ajute sa treaca peste aceasta perioada dificila. Crowley a vorbit si despre durerile pe care le simte in tot corpul.

"E o perioada cumplita! A fost devastator, extrem de dureros si foarte dificil din punct de vedere mental si fizic, dar ma mentin cat de puternic si pozitiv pot.

Inca am dureri foarte mari in acest moment, intreg corpul meu este umflat, de la degetele de la picioare pana la maini. Stomacul este extrem de umflat si literalmente simt ca am un sac de lichide in stomac, care se clatina in timp ce ma misc.

Drumul real spre recuperare incepe acum, exista un plan urias pe care trebuie sa-l urmez pentru a putea sa imi refolosesc acest brat in viata de zi cu zi, apoi chiar mai departe, pentru a-l readuce in sala de sport.

Ma rog ca lucrurile sa functioneze cat mai bine si sa pot reveni pe scena culturismului, aratand bine si castigand cardul Pro pentru care ma antrenez de atatia ani", a scris Ryan Crowley, care a dezvaluit pe InstaStory ca se simte deprimat si suparat pe sine insusi pentru aceasta accidentare.