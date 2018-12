Simona Halep, cea mai cautata persoana pe Google in 2018! Care a fost cel mai cautat meci de fotbal in Romania

Google a publicat cele mai importante subiecte si persoane ale anului in Romania.

Romanii au cautat pe Google in 2018 tot felul de lucruri, insa in top se afla examenele si cumparaturile. Bacalaureatul, evaluarea nationala si Black Friday au depasit sportul, reprezentat in top 5 de Campionatul Mondial si Simona Halep.

Pe langa Campionatul Mondial, in topul evenimentelor sportive cautate de romani au fost cele patru turnee de Grand Slam. In ceea ce priveste cluburile de fotbal, meciul Real Madrid - Liverpool s-a aflat deasupra oricarui alt meci al echipelor de club romanesti. Doar FCSB - Lazio a intrat in top la categoria evenimente sportive.

Cautari populare

1) Rezultate Bacalaureat

2) Rezultate evaluare nationala

3) eMag Black Friday

4) Campionatul Mondial

5) Simona Halep

6) Calendar ortodox

7) Picnic Cuvant

8) Andrei Gheorghe

9) Avicii

Evenimente sportive

1) Campionatul Mondial de fotbal

2) Australian Open

3) Wimbledon

4) US Open

5) Indian Wells

6) Roland Garros

7) Romania - Serbia

8) Real Madrid - Liverpool

9) Steaua - Lazio

10) Jocurile olimpice de iarna

