Mititelu rasufla usurat. Cel mai vechi jucator din lot echipei sale nu va face puscarie

Initial, acesta fusese condamnat la 1 an si 2 luni de inchisoare cu executare pentru doua infractiuni de lovire si alte violente.

Luni, judecatorii Curtii de Apel Craiova au dispus incetarea procesului penal fata de craioveanul Andrei Romis Preda, poreclit "Gogoasa", portarul echipei de fotbal FCU Craiova 1948, trimis in judecata pentru lovire sau alte violente, dupa ce, in iulie, magistratii de la Judecatoria Craiova il condamnasera la un 1 si 2 luni de inchisoare cu executare. Instanta a constatat ca partile vatamate din dosar si-au retras plangerile si a dispus incetarea procesului penal impotriva inculpatului.

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inceput cercetarile in acest dosar, in noiembrie 2016, dupa ce, cu un an inainte, Preda a batut cu pumnul si cu o bata de baseball din aluminiu, in parcarea unui bloc din cartierul craiovean Brazda lui Novac, un barbat, care il claxonase pentru ca ii blocase masina, si pe sora acestuia, care ar fi intervenit ca sa-i desparta pe cei doi. In ianuarie 2017, dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova, instanta care s-a pronuntat, pe 16 iulie 2018, gasindu-l vinovat pe fotbalistul de la echipa lui Mititelu de comiterea a doua infractiuni de lovire si alte violente si condamnandu-l la 1 an si 2 luni de inchisoare cu executare. In plus, lui Preda i-a fost atunci interzisa apropierea de persoanele vatamate la o distanta mai mica de 50 de metri si s-a hotarat achitarea de catre acesta a sumei de 12.000 de lei drept daune morale.

Andrei Preda (29 de ani), poreclit "Gogoasa", s-a nascut la Craiova si a fost junior la Scoala de fotbal "Gica Popescu" si la "U" Craiova. El a mai evoluat, in trecut, la Rapid Suceava si Farul Constanta. Fotbalistul este un membru al nucleului dur al galeriei Peluza Sud 97 Craiova, care sustine echipa lui Mititelu, si chiar a protestat la Lausanne, dupa dezafilierea de catre FRF a acestui club. Acum, el este portarul echipei lui Adrian Mititelu, echipa care ocupa locul al treilea in Seria 3 a Ligii 3. El este unul dintre cei mai vechi si cei mai vocali jucatori din lotul echipei lui Mititelu, fiind cel care l-ar fi agresat fizic la un solar din oras pe Marcel Popescu, presedintele CSU Craiova, si cel care a dat mai multe declaratii jignitoare la adresa oficialilor clubului rival si al fostului primar al Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, la initiativa caruia ar fi acuzat ca s-ar fi infiintat clubul aflat acum in Liga 1. De asemenea, in urma cu doua luni, tot el a fost acuzat ca l-ar fi agresat pe un oficial al echipei Turris Turnu Magurele, rivala la promovare, dupa ce, la meciul direct, acesta ar fi refuzat sa suplimenteze cele 500 de bilete oferite galeriei craiovene pe noul stadion din Teleorman.