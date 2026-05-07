Alege sport.ro ca sursă preferată de informații sportive. Ce trebuie sa faci pas cu pas

Dintr-o nevoie simplă — să citești rapid ce s-a întâmplat — ajungi să pierzi timp filtrând surse. Google a introdus o soluție pentru asta, disponibilă acum și în română: funcția Preferred Sources. Ce face Preferred Sources? Preferred Sources este o funcție de personalizare a experienței de căutare Google, prin care utilizatorii pot indica manual publicațiile pe care vor să le vadă prioritizat în secțiunea „Top Stories". Selecțiile sunt asociate contului Google și aplicate automat la toate căutările viitoare legate de subiecte actuale. Funcția nu elimină alte surse din rezultate, ci le amplifică vizibilitatea pe cele selectate. Concret, dacă sport.ro a publicat un articol relevant pentru subiectul tău, acel articol va apărea mai sus față de o situație în care site-ul nu ar fi selectat ca sursă preferată. Datele Google indică o rată de click de două ori mai mare pentru sursele preferate față de cele neprioritizate. Lansată inițial ca experiment în vara lui 2025, funcția a ajuns la nivel global în toate limbile suportate de Google Search din 30 aprilie 2026.

De ce sport.ro? Sport.ro este una dintre publicațiile sportive cu tradiție din România, cu o redacție dedicată acoperirii fotbalului, tenisului, baschetului și altor discipline sportive, atât la nivel național cât și internațional. Conținutul este produs editorial, cu context și analiză, nu doar agregat din alte surse. Când cauți rezultatele unui meci din Liga I, evoluția echipei naționale sau declarațiile unui sportiv, te interesează să ajungi rapid la o sursă care urmărește subiectul în detaliu, nu la un articol de câteva rânduri generat automat. Prin adăugarea sport.ro ca sursă preferată, îi semnalezi Google că aceasta este publicația la care vrei să ajungi atunci când conținutul ei e relevant pentru interogarea ta. Cum funcționează în practică? Procesul de configurare este simplu. La orice căutare legată de știri sau sport pe Google, vei observa în dreptul secțiunii „Top Stories" o iconiță în formă de stea. Un click pe ea deschide panoul de selecție, unde poți căuta sport.ro și bifa publicația. După salvare și reîmprospătarea paginii, preferința devine activă. Alternativ, poți accesa direct google.com/preferences/source, unde ai o interfață de gestionare a tuturor surselor preferate — poți adăuga, elimina sau reorganiza oricând. Nu există un număr maxim de publicații pe care le poți adăuga; statisticile Google din faza de testare arătau că mai mult de jumătate dintre utilizatori au ales patru sau mai multe surse.

Ce nu se schimbă? Funcția operează în interiorul sistemului de ranking Google, nu în afara lui. Sursele preferate sunt prioritizate doar atunci când au publicat conținut proaspăt și pertinent pentru subiectul căutat. Dacă sport.ro nu a acoperit un subiect recent, Google va afișa în continuare alte rezultate relevante. Există și un criteriu de eligibilitate aplicat automat: publicațiile care nu actualizează regulat conținutul nu pot fi selectate ca surse preferate. Acesta este un filtru de calitate din partea Google, nu o decizie a utilizatorului. Google Discover și butonul Follow Google Discover oferă o experiență diferită față de căutare, afișând automat conținut relevant pentru utilizator. Noua funcție „Urmărește” (Follow dacă aveți Google setat în limba engleză) permite urmărirea directă a publicațiilor sportive. După activare, utilizatorii vor primi mai multe articole, videoclipuri și actualizări din sursa selectată. Discover include conținut din mai multe tipuri de platforme, inclusiv video și social media, ceea ce îl face util pentru actualizări rapide din sport. Prin utilizarea ambelor funcții, utilizatorii pot avea un flux constant de informații sportive personalizate. Cum îți influențează experiența zilnică? Gândește-te la modul în care urmărești fotbalul sau tenisul: vrei să știi rapid ce s-a întâmplat, cine a marcat, ce a spus antrenorul după meci. Cu Preferred Sources activ, atunci când cauți pe Google subiectul respectiv, articolele de pe sport.ro vor apărea mai sus decât în mod obișnuit, dacă redacția a publicat pe acea temă. Nu este o schimbare spectaculoasă, dar în timp are un efect cumulativ: ajungi mai repede la informațiile pe care le cauți, de la o sursă pe care ai ales-o conștient, nu de la una pe care algoritmul a decis-o în locul tău. Este un pas mic spre o experiență de informare mai puțin haotică și mai personalizată.