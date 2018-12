ROMANIA - UNGARIA LIVE 19:00 | Prima finala jucata de Romania la EURO! Victoria sau egalul ne duc in semifinale, infrangerea are 4 scenarii diferite!

Romania - Ungaria este in aceasta seara, de la 19:00, LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Romania a invins aseara Spania la doua goluri, 27-25, dar astazi are in fata prima finala adevarata de la EURO. Meciul cu Ungaria este decisiv pentru iesirea din grupa principala si sansa la medalie! Neagu & Co sunt doar la mana lor, iar o victorie inseamna calificarea in semifinalele Campionatului European din Franta. Ba chiar si egalul ne duce intre cele mai bune patru natiuni de pe continent!

Romania a inceput in forta Europeanul, cu trei victorii din tot atatea posibile in grupa cu Norvegia, Germania si Cehia. In primul meci al grupei principale II, nationala condusa de Martin Ambros a cedat, insa, in fata Olandei lui Groot si Bold. Victoria de aseara cu Spania ne-a readus, insa, aerul, pentru ca astazi sa jucam cel mai important meci de pana acum la turneul final.

In acest moment, Romania poate incheia grupa principala II pe oricare dintre primele trei locuri. Totul tine de rezultatele ultimei etape, de astazi.

Clasamentul in acest moment

1. Romania 6 puncte (golaveraj 111-101)

2. Olanda 6 puncte (golaveraj 101-105)

3. Norvegia 4 puncte (golaveraj 122-105)

4. Germania 4 puncte (golaveraj 111-110)

5. Ungaria 4 puncte (golaveraj 108-117)

6. Spania 0 puncte (golaveraj 101-116)



