Cei doi fundasi din Liga I cu care FCSB il poate inlocui pe Benzar! Becali a confirmat negocierile pentru vanzarea titularului din flancul drept

Gigi Becali a surprins ieri, anuntand ca discuta vanzarea lui Romario Benzar in Arabia. Fundasul de 26 de ani a fost cumparat de la Viitorul in vara lui 2017.

FCSB poate ramane descoperita pe unul dintre posturile problema din ultimele sezoane. Pana la venirea lui Romario Benzar, in vara lui 2017, postul de fundas dreapta a fost unul al improvizatiilor la FCSB. Acolo au jucat inaintea venirii lui Benzar inclusiv jucatori reprofilati de pe alte posturi, precum Gabriel Enache si Ovidiu Popescu. De asemenea, in sezonul 2016/17, Balasa si Pleasca, cu o aparitie episodica, au evoluat in flancul drept.

Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca negociaza vanzarea lui Romario Benzar (26 de ani) in Arabia, iar o posibila cedare a fundasului va insemna cel mai probabil si demararea cautarilor pentru un inlocuitor.



Nu au rezerva pentru Benzar. Doar posibile improvizatii

In acest moment, la FCSB nu exista o rezerva pentru Romario Benzar. Atunci cand fundasul, titular si in nationala lui Cosmin Contra, a lipsit, postul a fost acoperit cu diverse improvizatii.

Mihai Balasa, obisnuit cu postul de fundas central, Junior Morais si Alexandru Stan, fotbalisti de picior stang, ori Mihai Roman, provenit din mijlocas ofensiv de banda dreapta, sunt singurele variante de luat in seama.

Doua variante din Liga I

In aceste conditii, fara un inlocuitor de meserie in lot, FCSB va incerca cel mai probabil sa caute o solutie in Liga I pentru a suplini plecarea lui Benzar. Pentru asta, Becali ar putea apela din nou la finul Gica Hagi ori la "impresarul de casa" in aceasta perioada, Anamaria Prodan.

Pe lista scurta a ros-albastrilor se afla doua nume. Unul de la Viitorul lui Hagi si unul de la fosta campioana Astra, echipa care trebuie sa achite catre FCSB suma pentru rascumpararea lui Alibec si care a mai facut afaceri cu Becali in ultimii ani.

Primul fundas dreapta pentru care Becali ar putea deschide negocierile este Radu Boboc, titularul nationalei U21 a Romaniei, calificata la EURO, si jucator la Viitorul lui Hagi. Boboc are 19 ani si 11 meciuri in Liga I, toate bifate in acest sezon. El este legat strans de Viitorul, avand contract pana in 2023.

Boboc nu este singurul jucator de la Viitorul pentru care Becali ar vrea sa negocieze cu Hagi. Pe de alta parte, "Regele" s-a exprimat chiar dupa meciul direct de luni, el transmitand ca nu mai vrea sa vanda niciun jucator.

Celalalt fundas dreapta, varianta de rezerva pentru Boboc, este Claudiu Belu-Iordache, de la Astra. Belu, fost si la Chiajna, ACS Poli si Targu Mures, este titular la fosta campioana si a marcat 4 goluri in 42 de meciuri pentru Astra.

In varsta de 25 de ani, Belu a ajuns gratis la Astra in 2017, iar acum este cotat la 700.000 de euro. Un avantaj pentru FCSB este acela ca este impresariat de Anamaria Prodan-Reghecampf.

14 meciuri a jucat Romario Benzar pentru FCSB in Liga I in acest sezon

33 de partide a bifat in total Benzar la FCSB in campionatul intern, marcand un gol

2.000.000 euro este cota lui Benzar, potrivit transfermarkt.de