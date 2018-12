Ce portar aduce Rednic in locul lui Penedo! Un jucator cu CV impresionant e dorit la Dinamo, "cainii" au si o varianta de rezerva

Mircea Rednic i-a dat afara pe panamezii Jaime Penedo (37 de ani) si Armando Cooper (31 de ani). La ultimele meciuri din 2018, in poarta lui Dinamo va intra rezerva Mutiu.

Mircea Rednic l-a dat afara pe portarul titular al lui Dinamo, panamezul Jaime Penedo (37 de ani). La ultimele meciuri din 2018, impotriva Craiovei si Astrei, in poarta formatiei lui Rednic va intra cel mai probabil rezerva Vlad Mutiu (23 de ani). O alta varianta este Mihai Esanu (20 de ani).



Vrea sa aduca un portar cu CV impresionant

Rednic l-a dat afara pe singurul jucator de Mondial din Liga I, dar vrea sa aduca in locul sau un fotbalist cu CV la fel de impresionant.

In locul lui Penedo, la Dinamo este dorit belgianul Logan Bailly, in varsta de 32 de ani. Bailly a jucat de 8 ori pentru nationala Belgiei si a imbracat tricourile unor echipe ca Genk, Borussia Monchengladbach si Celtic. El este libert de contract.

Varianta de rezerva din Portugalia

Daca nu va reusit sa-l aduca pe Bailly, Rednic ar putea apela la Cristiano Pereira Figueiredo, in varsta de 28 de ani. Figueiredo este sub contract cu Vitoria Setubal, dar nu este titular. El a mai trecut pe la Braga, Vizela, Valencia, Coimbra, Panetolikos si Belenenses. Acesta are 6 meciuri in nationala U21 a Portugaliei, in urma cu mai bine de un deceniu.