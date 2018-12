PRIMUL transfer de iarna al lui Becali la FCSB e ca si realizat: "Se discuta sumele acum!" Ce nume mai are pe lista

Gigi Becali a anuntat ca a gasit fundas central.

Becali cauta intariri in aparare, dupa ce a fost dezamagiti de prestatiile lui Planic si Balasa din ultima perioada. Mai mult, cei doi au fost si accidentati pentru o lunga perioada, iar Dica n-a avut solutii.

Iulian Cristea de la Gaz Metan e prima tinta a lui Becali pentru un transfer in aceasta iarna. Transferul este aproape facut, a anuntat agentul jucatorului. De la Gaz Metan, Becali ii mai vrea pe Darius Olaru si Carlos Fortes, insa fundasul e singurul cu sanse mari de realizare. Iulian Cristea are 24 de ani si e cotat la 500.000 de euro. El are 5 selectii la nationala de tineret pana acum.



"Dintre cei trei despre care ma intrebati, probabil ca sansele cele mai mari le-ar avea Iulian Cristea. Dar Marginean cu domnul Becali negociaza acest aspect, sume si ce mai e nevoie”, a spus Arcadie Zaporojanu, potrivit Fanatik.

Becali a trecut peste capul lui Dica, cel care il dorea pe Pascanu de la Laicester la FCSB.

"Am cam rezolvat, adica avem promisiunea de la impresar. Nu e Papp. Avem promisiunea ca va semna in ianuarie. E un fundas central in care cred si cred ca va fi jucator de baza al echipei nationale. Eu l-am descoperit si am intrebat de el si toata lumea a zis de bine despre el. E roman, l-am descoperit eu, mi-a placut de el.

E primul fundas central selectat de mine. Daca v-am spus ca am terminat, am terminat. Am terminat si o sa fie la Stelei. Va pot spune ca e primul fundas central pe care eu l-am selectat. Selectia am facut-o eu. Sa vad daca am ochi la fundasi centrali si daca am, tot eu o sa-i iau de acum incolo. E aproape gratis. Cat o sa coste? 50-60 pana in 100 de mii, ca poate le dau ca sa-l iau din iarna, ca sa nu mai stau pana in vara” , a declarat Gigi Becali.