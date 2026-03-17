Mackenzie Dern luptă la categoria Strawweight (52 kg). A intrat în UFC în 2018 și, după mai mulți ani în care a fost printre favoritele diviziei, a cucerit centura pe 25 octombrie 2025, la UFC 321, când a învins-o prin decizie unanimă pe Virna Jandiroba.

La 32 de ani, sportiva americano-braziliană este campioana categoriei paie din Ultimate Fighting Championship și rămâne una dintre cele mai populare figuri ale organizației.

Se face transferul lui Drăgușin? Florin Manea anunță întâlnirea cu un club important: „Am avion, mă duc la Londra”

Mourinho, vizat de UEFA după plecarea de la Fenerbahce: Detalii din raportul care arată nereguli grave în Turcia

Pintilii a dezvăluit vinovatul pentru prăbușirea lui Tavi Popescu: "Sută la sută! Dacă era după mine, așa făceam"

Înainte de MMA, Dern a dominat lumea Brazilian Jiu-Jitsu. Deține centura neagră și e de două ori campioană mondială IBJJF. Mai mult, ea este fiica legendei BJJ Wellington Dias, cunoscut sub numele „Megaton”.

Dern este și mama unei fetițe, Moa, născută în 2019. Sportiva a vorbit deschis despre provocările de a fi mamă și atlet de performanță, mai ales după divorțul de surferul brazilian Wesley Santos.

În paralel cu cariera sportivă, campioana UFC este extrem de activă și pe rețelele sociale. Pe conturile sale postează frecvent momente din viața de familie, dar și fotografii care îi pun în evidență forma fizică impresionantă.